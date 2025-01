Les vétérans témoignent

À l’occasion du centenaire du PCF, l’Amicale des vétérans de l’Oise avait décidé de collecter des témoignages de militant·es.

La Covid, les aléas de la vie puis l’ambition d’en faire un vrai livre ont fait que l’ouvrage Ma vie de militant·e. Témoignages n’est sorti que fin 2024. Il n’en reste pas moins une contribution à l’histoire des communistes à travers 65 témoignages de vies militantes qui s’inscrivent parmi celles de milliers d’autres qui ont façonné le PCF et fait l’histoire.

Chacun·e parle de sa vie, singulière, avec sa part de bonheurs, d’espoirs, mais aussi de difficultés et de doutes. Chacun·e le fait avec son caractère, sa sensibilité, en se bornant parfois à quelques faits ou au contraire en réfléchissant plus longuement à ce que fut son parcours.

Mais chacune de ces vies s’inscrit dans l’horizon plus large d’un engagement collectif pour l’émancipation humaine. Et ces portraits rassemblés forment comme une histoire vivante, sensible de ce qu’est l’engagement communiste, à hauteur d’individu, loin des caricatures ou de l’hagiographie. Certains ne sont plus adhérents au « parti » mais toutes et tous affirment leur attachement profond à l’idéal d’un monde de justice de liberté et de paix qui a marqué leur vie.

La plus ancienne est née peu de temps après le Parti communiste et se souvient de l’arrivée d’Hitler au pouvoir, quand la plus jeune s’engagea pour la libération de Mandela.

Certains ont occupé des responsabilités importantes, d’autres sont restés des « militants de base ». Elles, ils n’ont pas toujours le même point de vue sur les évènements. Mais toutes et tous pourraient dire : « s’il était à refaire, je referais ce chemin », malgré la dureté du combat, les erreurs et les déceptions aussi.

Car toutes et tous disent combien cet engagement humain a transformé leur vie. Beaucoup ont rencontré en militant celui ou celle qui partagea tout ou partie de leur vie. Toutes et tous parlent des diffusions de tracts, des pétitions, des manifs, des Fêtes de l’Huma, des ventes du journal, du muguet, d’une action militante quotidienne sans équivalent, dans cette ampleur et cet ancrage dans la vie politique.

Et on retrouve comme des fils rouges qui les relient par-delà leur singularité, le refus viscéral de toutes les injustices, les luttes menées sur le lieu de travail, la solidarité internationale, l’action contre toutes les guerres, les dictatures, pour la dignité humaine… Et aussi le rappel du rôle utile des élus communistes, souvent issus du peuple. « Aucun autre parti ne m’aurait permis d’être élue », dit une ouvrière, pour construire concrètement des avancées sociales. « J’étais fière qu’à Montataire, on ait construit la première crèche dans l’Oise ».

Plusieurs des 30 femmes qui témoignent soulignent aussi que leur communisme fut indissociablement féministe. Toutes et tous sont convaincus que c’est l’action collective qui fait bouger les choses : « Je veux que ma révolte se transforme en actes politiques. »

Merci à elles et à eux !

Thierry Aury

secrétaire départemental PCF Oise

Article publié dans CommunisteS, numéro 1025 du 15 janvier 2025.