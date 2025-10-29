Justice et vérité pour Mehdi Ben Barka

60 ans après les faits, l’affaire judiciaire entourant la disparition de Mehdi Ben Barka, principal dirigeant de l’opposition au roi du Maroc, Hassan II, demeure toujours en cours d’instruction auprès du tribunal judiciaire de Paris.

La responsabilité du régime marocain dans cette affaire ne fait aujourd’hui aucun doute, tandis que de nouveaux éléments corroborent les allégations quant à la compromission des services de police et de renseignement français. Les archives de l’affaire, jusqu’à présent classifiées, pourraient mettre en cause le rôle des autorités françaises dans une affaire chargée de décennies de silence et de soupçons d’arbitraire politique, avec des éléments susceptibles de qualifier un double, voire un triple crime d’État.

À l’heure où le Maroc s’apprête à devenir le premier partenaire de la France en Afrique du Nord, des vagues successives de contestation sociale ébranlent l’intégrité de son régime. Le « partenariat d’exception renforcé » constitué entre les deux pays intervient également dans un contexte d’amenuisement de l’influence de la France sur la scène internationale et particulièrement sur le continent africain.

Pour espérer enrayer la menace du déclin économique, dans un monde marqué par des exigences accrues de multilatéralisme et un contexte de recomposition des rapports internationaux, la France ne saurait éternellement faire l’impasse d’une démarche de responsabilité au regard de son statut d’ancienne puissance.

La fin du secret dans l’affaire de Mehdi Ben Barka pourrait constituer une opportunité pour la France d’agir pour bâtir un nouveau cadre de confiance, en levant une fois pour toutes le voile du silence sur la disparition de l’architecte de la Conférence Tricontinentale, figure emblématique de l’internationalisme, de l’anticolonialisme et de l’anti-impérialisme.

Une telle action doit passer par :

La déclassification et la levée du secret défense sur les archives de l’affaire entourant la disparition de Mehdi Ben Barka.

Une information complète sur les conditions dans lesquelles Mehdi Ben Barka a été enlevé, ainsi que sur l’identité des responsables et de toute personne impliquée dans son enlèvement le 29 octobre 1965 et les circonstances ayant conduit à sa disparition.

La coopération judiciaire effective du Maroc

La reconnaissance officielle de la disparition de Mehdi Ben Barka, il y a 60 ans, du fait d’un crime d’État.

Un hommage à la mesure de sa contribution de premier plan aux mouvements de décolonisation et au combat pour l’émancipation humaine.

Le PCF renouvelle son soutien à la famille de Mehdi Ben Barka, à son fils, Bachir Ben Barka, dans leur quête de justice et de vérité. Les communistes français se joignent une fois de plus à l’appel de toutes les forces progressistes, de part et d’autre de la Méditerranée, pour que toute la lumière soit enfin faite sur cette affaire, en vertu de tous les principes fondamentaux de l’État de droit.

Paris, le 29 octobre 2025

Parti communiste français