Message du PCF à l'occasion du 18e congrès du Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert (PAICV)

Camarade Président du Congrès,

Camarade Président entrant du PAICV, Docteur Francisco Carvalho

Camarade Président sortant du PAICV, Rui Semedo.

Chers délégués et congressistes,

Permettez-moi tout d’abord de me présenter : je suis Félix Atchadé, responsable du Collectif Afrique du Parti communiste français. C’est avec une profonde joie militante que je prends la parole devant vous aujourd’hui, en transmettant les salutations fraternelles et militantes de Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, de Vincent Boulet, responsable du secteur international, et de l’ensemble des militantes et militants communistes de France.

C’est un honneur pour moi de participer à ce moment important de la vie du PAICV, parti frère avec lequel nous partageons une histoire de solidarité, de luttes et d’espérances. Depuis les années des combats anticoloniaux jusqu’à aujourd’hui, le Parti communiste français a été aux côtés des mouvements de libération nationale, en Afrique comme ailleurs, convaincu que l’émancipation des peuples est indissociable de la justice sociale et de l’internationalisme.

Nous nous souvenons avec émotion et respect de la figure immense d’Amílcar Cabral, fondateur du PAIGC, théoricien majeur de la libération africaine et artisan infatigable de l’unité du peuple capverdien et guinéen. Son héritage continue d’éclairer les chemins de la lutte pour une Afrique libre, indépendante et solidaire. Je veux aussi saluer la mémoire d’Aristides Pereira, premier président du Cap-Vert indépendant, qui sut incarner, avec dignité et vision, les idéaux du mouvement de libération.

Je rends également hommage à Pedro Pires, homme d’État respecté, dont l’engagement constant reste une source d’inspiration.

Je tiens ici à remercier très chaleureusement Cristina Fontes Lima, responsable des relations internationales du PAICV, pour son accueil fraternel, chaleureux et attentif. Je remercie les camarades du PAICV de France (Mario Lopes, Isabel Voltine et Orlando Livramento). Ce type de relation humaine et militante est le socle sur lequel se bâtit une coopération politique durable entre partis progressistes.

Permettez-moi aussi de féliciter le PAICV pour l’immense œuvre réalisée depuis l’indépendance. Pendant trente des cinquante années de souveraineté, votre parti a su piloter les politiques publiques avec rigueur et cohérence. Le Cap-Vert est aujourd’hui cité comme exemple de stabilité, de bonne gouvernance, de résilience climatique et de développement humain sur notre continent. Ce résultat n’est pas le fruit du hasard : il est l’expression d’une vision politique, d’un enracinement populaire et d’un engagement constant pour le progrès. De nouvelles étapes s’ouvrent, notamment avec les élections législatives à venir. Il ne fait aucun doute, à nos yeux, que le PAICV saura les franchir avec clarté et audace.

Dans un monde traversé par des conflits et des replis nationalistes, notre devoir commun est d’être les porte-voix de la paix, de la solidarité entre les peuples, du développement équitable. Le Parti communiste français agit en ce sens, en appelant à une solution politique juste et durable au Proche et au Moyen-Orient, en Afrique dans l’est du Congo, au Soudan et au Sud-Soudan à l’arrêt, et à la refondation d’un multilatéralisme fondé sur la souveraineté des peuples et la justice climatique. Nous croyons qu'un autre monde est possible, et que l’Afrique y jouera un rôle majeur.

Le PAICV sort d’une séquence électorale qui a vu quatre candidats pour le diriger. Le scrutin a vu la victoire du camarade Francisco Carvalho. Cette pluralité de candidatures est le signe d’une vitalité politique. Maintenant, cette élection est derrière nous. Le PAICV doit être uni derrière la nouvelle direction. Le Cap-Vert a besoin d’un PAICV fort et uni, car il est seul à pouvoir mener les réformes dont le pays et le peuple ont besoin.

C’est donc avec confiance et enthousiasme que je souhaite plein succès à vos travaux, en espérant que ce congrès renforce encore davantage le rôle du PAICV comme force motrice du progrès social, de la démocratie et de la souveraineté capverdienne.

Viva o PAICV ! Viva a solidariedade entre os povos ! Viva a África livre e unida !

Vive le PAICV ! Vive la solidarité entre les peuples ! Vive l'Afrique libre et unie !

Avec Rui Mendes Semedo, Président sortant du Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert

Avec le Président du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (Guinée Bissau), Domingos Simões Pereira

Avec Cristina Fontes Lima, responsable des relations internationales du PAICV

Allocution de Félix Atchadé, message du PCF à l'occasion du 18e congrès du PAICV