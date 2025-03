Le MJCF prépare son 44e Congrès à Bobigny !

Les 11, 12 et 13 avril 2025, le Mouvement jeunes communistes de France (MJCF) tiendra son 44e Congrès à Bobigny sous le slogan « Une organisation proche, utile et révolutionnaire ». Ce sera un temps de débats essentiel pour tous les jeunes communistes.

Dans un contexte politique marqué par la progression des idées d’extrême droite et les attaques incessantes contre nos droits, ce congrès se veut plus utile que jamais. Face à ce constat, le MJCF entend se doter d’un texte d’orientation concret pour l’ensemble des jeunes communistes.

Le Congrès discutera et analysera l’aggravation des tensions internationales avec les États-Unis essayant de maintenir leur hégémonie contestée sur le monde, aidés par d’autres pays impérialistes en déclin comme la France, malgré le besoin urgent de nouvelles coopérations internationales et pacifiques entre les peuples. La crise capitaliste en France sera discutée avec ses conséquences, telles que la désindustrialisation, la financiarisation, la crise institutionnelle et le renforcement des mouvements d’extrême droite. Nous analyserons le lien entre ce contexte et les conditions sociales des jeunes générations, qui connaissent de plus mauvaises conditions de travail, des salaires plus faibles, des difficultés de logement et d’emploi. Le Congrès proposera des moyens de renforcer l’organisation pour s’impliquer plus étroitement dans la vie quotidienne des jeunes et leur être plus utile, et à leurs luttes.

Le renforcement de l’organisation et la réflexion sur ses structures pour être au plus proche des jeunes sont des points importants à l’ordre du jour du Congrès. Le lien avec le PCF dans la construction du mouvement communiste sera aussi abordé.

Durant ces trois jours, les participants débattront de sujets centraux pour l’organisation et la jeunesse :

/ Le rôle du MJCF et de l’organisation de jeunesse : comment remporter des victoires politiques et exister dans la vie quotidienne des jeunes ?

/ Le développement de notre conception de la révolution : quelle forme et quel contenu ?

/ La diffusion d’une culture de paix face au climat guerrier mondial.

/ La place et l’efficacité de nos campagnes.

/ L’adaptation de nos structures pour être au plus proche des jeunes.

/ Le renouvellement de nos statuts, adaptés aux évolutions du mouvement depuis 2019.

/ La réflexion sur notre lien structurel avec les adhérents et les contacts, ainsi que la définition de l’adhérent et du cadre émancipateur.

Ce 44e Congrès sera un moment crucial pour agir ici et maintenant, pour lutter, unir et vaincre face aux défis politiques actuels.

Article publié dans CommunisteS, numéro 1034 du 19 mars 2025.