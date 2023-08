Mobilisations internationales pour la paix et le désarmement

En cet été 2023, les forces de paix ont coordonné leurs efforts à l’échelle internationale pour alerter l’opinion publique et faire pression sur les gouvernements sur deux sujets cruciaux qui sont liés et qui constituent une menace existentielle pour l’humanité : mettre fin aux guerres, à commencer par celle menée par la Russie en Ukraine, et relancer les processus de désarmement nucléaire.

Tout d’abord s’est tenu à Vienne (Autriche) les 10 et 11 juin derniers un sommet international pour la paix en Ukraine, à l’initiative de grandes ONG pacifistes internationales, avec le concours d’organisations syndicales, de forces religieuses, de diplomates et de hauts responsables politiques. Les 300 participants sur place et au moins autant en ligne, venus de 36 pays, ont adopté un appel aux dirigeants du monde pour réclamer un cessez-le-feu en Ukraine et des négociations permettant de mettre fin à la guerre. Face aux déferlements médiatiques bellicistes qui submergent les pays occidentaux, il s’agissait d’impulser une mobilisation internationale la plus diverse possible pour dire non à l’escalade militaire et pour ouvrir des voies pour la paix. Les prochaines étapes convenues en commun sont la Journée internationale de la Paix de l’ONU le 21 septembre, et dans tous les pays une semaine de mobilisation pour la paix en Ukraine du 30 septembre au 8 octobre 2023.

Autres mobilisations internationales cet été : manifestation à Bruxelles des femmes unies contre la guerre, à l’occasion du sommet de l’Otan à Vilnius les 11 et 12 juillet ; et puis la conférence internationale annuelle contre les bombes atomiques les 6 et 9 août à Hiroshima et Nagasaki ; enfin, le rassemblement d’ONG à Vienne du 31 juillet au 10 août au siège de l’ONU en marge d’une conférence sur le Traité sur la non-prolifération nucléaire (TNP). Le TNP regroupant 191 pays, entré en vigueur en 1970, est aujourd’hui en danger dès lors que les cinq puissances nucléaires, 53 ans plus tard, n’ont pas entamé de processus véritable de désarmement nucléaire conformément à l’article 6 du Traité. Au contraire, elles « modernisent » leur arsenal nucléaire. Le TNP prévoit une conférence d’examen tous les 5 ans pour faire le point de l’application du Traité. La conférence de 2022 a été un échec, sans aucun document final adopté. Les traités bilatéraux USA-URSS/Russie de limitation des armes nucléaires sont presque tous caducs, et la récente réunion à Vienne du comité préparatoire pour la conférence d’examen de 2026 n’a pas permis de progresser significativement, malgré les pressions des ONG présentes et l’activité diplomatique des pays engagés pour l’élimination des armes nucléaires. À cette occasion a été souligné l’apport que représente l’entrée en vigueur en 2021 du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN), jusqu’à présent délibérément ignoré par les puissances nucléaires. Les États-parties à ce Traité se retrouveront à New-York en novembre-décembre, et là encore les militants de la paix seront présents et actifs.

L’Université d’été du PCF à Strasbourg vient de réaffirmer l’enjeu crucial de la paix pour les communistes. Ils sont appelés à contribuer massivement aux mobilisations à venir cet automne. Le PCF, parti de la paix, y prendra toute sa part pour « donner une chance à la paix ».

Alain Rouy

secteur international du PCF