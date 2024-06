Allier - 1re circonscription. Élu avec 55,51 % des voix en 2022.

Né à Moulins, diplômé d’État en Ingénierie Sociale, il a travaillé dans différentes structures éducatives et sociales à Limoise, Lusigny, sur le bassin de Vichy/Saint-Germain-des-Fossés et dans les quartiers Sud de Moulins.

Plus récemment, il a occupé des fonctions de direction dans des structures d’hébergement avant de rejoindre le cabinet du maire d’une collectivité. Parallèlement, il est élu à Moulins depuis 2008 et conseiller régional depuis 2020.

Engagé depuis ses années lycée, il est animé par des valeurs de gauche et se bat depuis toujours pour une société plus juste, plus solidaire et plus démocratique. Les pieds solidement ancrés dans l’Allier, il aime la proximité et cette ruralité dont il mesure les difficultés mais vante aussi les multiples atouts qu’il souhaite voir mieux valorisés.

Suppléant : Jean-Paul Dufregne