OTAN : corruption

Je souhaite attirer votre attention sur les révélations d’un consortium international de journalistes publiées par La Lettre, Follow the Money, Le Soir et Knack relayées par le journal Libération le 22 octobre dernier. Un vaste système de corruption et de marchés truqués au sein de l’OTAN prospérerait, impliquant la NATO Support and Procurement Agency (NSPA), l’agence de soutien et d’acquisition de l’OTAN.

Ces enquêtes évoquent notamment un réseau d’agents corrompus et d’industriels favorisés qui auraient manipulé des appels d’offres d’une valeur de plusieurs milliards d’euros en achats d’équipements militaires. Si ces faits sont avérés, alors ils porteraient atteinte à l’intégrité de l’OTAN, aux intérêts de la France et aux entreprises de notre BITD qui se seraient retrouvées écartées de marchés pourtant financés en partie par nos contributions.

Dans le même temps, les États-Unis semblent tout faire pour contenir ce scandale : plusieurs poursuites judiciaires ouvertes par le FBI et le département de la Justice ont été furtivement abandonnées. L’OTAN, quant à elle, a verrouillé toute communication.

La France ne peut pas accepter d’être un simple spectateur de ce système opaque, particulièrement si elle se sent lésée. Il est de notre responsabilité de condamner ces processus fieffés auxquels nous contribuons et d’exiger de la NSPA un audit indépendant de ses marchés. En ce sens, les préjudices subis par les industriels de notre BITD, qu’il s’agisse de nos fleurons industriels ou de nos TPE / PME, ne peuvent pas rester impunis.

La transparence se doit d’être la boussole de nos institutions, exigeons ainsi une procédure judiciaire et le dépôt d’une plainte auprès du procureur de la République. Il est temps que la justice effectue son travail sans interférence du pouvoir exécutif, comme l’ont fait les forces de l’ordre américaines, néerlandaises, belges ou encore espagnoles.

Leur action commune a permis l’arrestation et la condamnation de Scott Willason et Ismail Terlemez, ainsi que de mener à l’arrestation d’une dizaine d’autres suspects, dont cinq agents ou ex-agents de la NSPA.

Article publié dans CommunisteS, numéro 1066 du 10 décembre 2025.