Cendras : Culture, écologie, éducation et solidarité au service du vivre-ensemble

Commune rurale de 1 612 habitants, située au nord d’Alès, dans le Gard, Cendras est composée de plusieurs hameaux et d’un centre-village hérité d’un passé minier, lequel se traduit aujourd’hui par 40 % de logements sociaux. Cendras, c’est aussi 85 % de forêts, de beaux paysages, traversée par deux rivières, dont l’une classée « rivière sauvage », au bas de la vallée du Galeizon, en zone Natura 2000.

La commune est animée par un maire communiste, bien que toutes les sensibilités de gauche soient représentées au sein du conseil municipal. Depuis plusieurs années, l’action municipale se décline en quatre axes majeurs : solidarité, éducation, culture et transition écologique.

La solidarité d’abord, avec l’accueil de réfugiés, le dynamique centre communal d’action sociale (CCAS), dont l’aide alimentaire bénéficie – hélas – à de nombreux habitants, et qui déploie des initiatives toute l’année. La commune est très intimement liée à son joyau, le centre socio-culturel Lucie-Aubrac, qui, bien qu’étant associatif, est très soutenu financièrement par la mairie. Et pour cause, tant il réalise un travail précieux et protéiforme toute l’année, avec sa friperie solidaire, son centre aéré, son atelier vélo-répare-café, son soutien aux familles et l’aide aux devoirs. La mairie porte également des initiatives pour la paix, pour la Palestine, l’égalité femmes/hommes et bien d’autres thématiques pour un monde plus fraternel.

L’éducation est une priorité budgétaire du conseil municipal cendrasien ; en témoigne cette importante enveloppe allouée chaque année aux enseignants, au profit des projets pédagogiques, ainsi que la gratuité totale des fournitures scolaires des élèves. Les écoliers bénéficient également d’une cantine avec cuisine sur place avec des produits locaux pour une part importante et majoritairement bio.

La municipalité soutient pleinement la culture pour tous, avec un riche et très éclectique programme tout au long de l’année, ponctué d’une vingtaine d’initiatives, auxquelles s’ajoutent les animations de notre très actif tissu associatif. L’ensemble de ces événements culturels permettent, au-delà d’un simple moment de loisir et important cependant, que les gens se rencontrent, échangent et apprennent à se connaitre. En ces temps où le repli sur soi gagne du terrain, ces initiatives prennent encore plus de sens.

Enfin, la transition écologique est le quatrième axe majeur de la colonne vertébrale de l’action municipale. Elle se veut transversale et s’illustre, par exemple, par la coopération avec un syndicat intercommunal hébergé à Cendras, qui réalise un gros travail sur les questions de développement durable et participe au déploiement d’un projet d’autoconsommation collective et citoyenne lié au solaire. La commune a également opéré des politiques majeures de rénovation énergétique, le passage des points lumineux en LED, l’extinction partielle de l’éclairage public, l’aide à l’installation d’agriculteurs, la création d’un deuxième réseau de chaleur bois qui alimente la friperie solidaire, la salle polyvalente, la médiathèque et le foyer des anciens, en remplacement d’une chaudière au fioul ; le tout en générant des économies sur le plan financier. D’autant que le bois est prélevé dans la forêt communale et coupé par les salariés d’un chantier d’insertion.

Voici quelques marqueurs d’actions menées par un maire communiste et son équipe d’une petite commune rurale aux moyens limités, guidés par l’envie d’améliorer la vie des habitants en se montrant à l’écoute des besoins tout en gardant la visée d’une transformation profonde de la société.

Sylvain André

Maire de Cendras et président de l’association des maires ruraux du Gard

Article publié dans CommunisteS, numéro 1063 du 19 novembre 2025.