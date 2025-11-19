Le PCF a lancé une mobilisation nationale en faveur de la paix et de la justice en Palestine avec sa campagne de solidarité internationale, « 1 million d’oliviers pour la paix ». Initiée par la fédération du Val-de-Marne le 22 avril 2025 - Journée internationale de la Terre -, cette initiative a été rapidement adoptée par le Conseil national du Parti, renforçant ainsi sa portée politique.

L’élan de solidarité s’est propagé : de nombreuses fédérations départementales ont adhéré (Lot-et-Garonne, Gers, Finistère, Oise, Hérault, Pyrénées-Atlantiques, Var, Meurthe-et-Moselle, Bouches-du-Rhône et Gironde), rejointes par des sections locales comme Draguignan, Rennes, Fougères et Paris 20e. Cette action militante a déjà permis de collecter 35 000 € de dons auprès de la population - une première étape vers l’objectif ambitieux de 100 000 euros. C’est un succès et un signe fort de mobilisation populaire.

Grâce à ses militants, la solidarité s’est déployée dans les quartiers, les villes et sur les marchés. Tout en exigeant le respect du droit international auprès de Macron, ces initiatives politiques démontrent à la population que le PCF est à ses côtés pour défendre la paix, la justice et le droit international. Le PCF, qui s’est toujours tenu aux côtés du peuple palestinien, l’a encore illustré par la conférence internationale organisée le 4 juin dernier avec l’OLP.

Alors qu’en France, le gouvernement criminalise les mairies communistes qui soutiennent la Palestine, cette opération permet de verser 10 euros pour un olivier planté en Cisjordanie occupée. Menée en partenariat avec l’Association palestinienne des agronomes arabes (AAA) et coordonnée en France par Amitié Palestine Solidarité (APS), cette campagne politique est un acte de résistance pacifique face à la colonisation et à l’occupation israéliennes. En s’appuyant sur des partenaires palestiniens progressistes et laïques, le PCF affirme sa volonté de soutenir la lutte de libération nationale du peuple palestinien, tout en préparant la reconstruction de demain.

L’olivier, symbole de résistance et enjeu économique

Depuis 1967, plus d’un million d’oliviers ont été détruits par les colons et les militaires israéliens. Cette destruction systématique vise à priver les Palestiniens de leurs terres et de leurs moyens de subsistance. L’olivier, pilier de la culture palestinienne, est la cible d’une stratégie de dépossession programmée pour empêcher la création d’un État de Palestine viable et souverain. La production d’huile d’olive représente un fort enjeu économique et participe de la souveraineté alimentaire des Palestiniens. La cueillette des olives 2025 fait l’objet d’une violence sans précédent des colons.

Pour Issa Elshatleh, vice-président de l’AAA, « cette stratégie vise à éliminer la présence palestinienne en Cisjordanie par des attaques systématiques, des intimidations et des restrictions. Nous appelons à une intervention urgente de la communauté internationale pour protéger les droits des Palestiniens. » Planter un olivier permet ainsi de soutenir la résistance populaire, d’apporter une aide économique aux 100 000 familles de producteurs agricoles et de protéger la terre face à la colonisation.

Dans un contexte de génocide et de nettoyage ethnique, plusieurs voix ont souligné l’importance et la portée politique de la campagne nationale du PCF. Lors de la Fête de l’Humanité, Ofer Cassif, député communiste à la Knesset, a salué la campagne comme un acte concret de résistance contre « le fascisme, le sionisme et la colonisation ». Il a insisté sur la nécessité de lier lutte politique et solidarité internationale et a dénoncé la complicité des États-Unis et de l’Union européenne, appelant à unir les forces progressistes pour une paix fondée sur le droit international. De son côté, Hala Abou Assira, ambassadrice de Palestine en France, a remercié les communistes pour leur engagement : « L’olivier, symbole de paix, est aussi celui de notre indépendance et de notre identité. C’est notre relation à la terre qui nous donne la force de résister. C’est une lutte internationaliste contre le fascisme, un combat commun contre les criminels. »

Mobilisation internationale et solutions politiques

Le 22 octobre, une visioconférence a réuni Fadwa Khader (membre du bureau politique du Parti du peuple palestinien, PPP), Ephraïm Davidi (membre du bureau politique du Parti communiste d’Israël, PCI) et Issa Elshatleh (AAA), ainsi que les fédérations engagées. Tous ont mis en évidence les liens entre la réimplantation des oliviers, les enjeux socio-économiques et l’action politique concrète, comme moyen de défendre les droits fondamentaux des Palestiniens.

Fadwa Khader a dénoncé les effets dramatiques de l’occupation : fragmentation et annexion des territoires, pauvreté, entraves à l’accès aux soins et à l’éducation. Elle a appelé à renforcer le mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions) pour contraindre Israël à respecter le droit international. Ephraim Davidi a, quant à lui, insisté sur la « fascisation » du régime israélien. Démontrant l’alliance stratégique entre le projet colonial sioniste et le projet impérialiste de Trump, il a souligné que la présence militaire américaine en Israël menace la paix régionale.

L’enjeu politique pour le PCI est de changer les rapports de forces en Israël contre la colonisation et l’occupation. Malgré la répression, les deux dirigeants communistes ont salué la bataille politique qu’ils mènent ensemble (PPP et PCI) et appellent à un engagement international, notamment via une conférence internationale pour la paix.

Enfin, le PCF et les participants ont souligné qu’une simple reconnaissance de l’État de Palestine ne suffit pas. Dans le cadre d’une solution à deux États, avec Jérusalem-Est pour capitale, des actes politiques forts et immédiats sont nécessaires pour une Palestine libre et souveraine, notamment des sanctions politiques, économiques et diplomatiques contre Israël, ainsi que la fin de la colonisation et de l’occupation.

Appel à amplifier la solidarité

Avec les organisations de l’OLP (dont le PPP) et le PCI, cette campagne permet de mener la bataille politique pour la souveraineté, le droit et la dignité du peuple palestinien. Elle se présente comme un outil de mobilisation populaire, au service des citoyens et des associations.

Pour Ozer Oztorun, secrétaire départemental du Val-de-Marne, il est urgent d’agir : « Nous avons une responsabilité politique. Nous avons besoin d’amplifier notre mobilisation, de ne rien céder au fascisme. Avec les campagnes «Urgence Gaza, Urgence Palestine» et celle des oliviers, plus de 60 000 € ont déjà été collectés. Nous irons nous-mêmes planter ces oliviers sur la terre du peuple palestinien au printemps 2026, avec une délégation d’élus et de militants communistes. »

En conclusion, un objectif ambitieux de 100 000 € est fixé. Amplifions notre solidarité internationale, en exigeant auprès de la France et de l’Union européenne un cessez-le-feu réel et immédiat, pour une paix juste et durable, fondée sur le droit international et l’autodétermination du peuple palestinien.

Cristine Hernandez - CRI PCF 94

coordinatrice de la campagne « 1 million d’oliviers pour la paix »

Le PCF met à disposition des fédérations et sections du matériel de diffusion : exemples de communiqués de presse pour lancement campagne, tracts, présentation politique de l’opération, bons de soutien, points financiers, lettres de remerciement, affiches, autocollants et organise des visio conférences avec les partenaires en Palestine, les membres de l’OLP (dont PPP) et le PCI…

Pour soutenir la campagne « 1 million d’oliviers pour la paix en Palestine », vous pouvez faire un don de 10 euros par olivier planté sur la plateforme HelloAsso.

Article publié dans CommunisteS, numéro 1063 du 19 novembre 2025.