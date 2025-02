Le PCF solidaire des travailleurs·ses de Belgique et de la grève générale convoquée par l’intersyndicale du 13 février 2025

Nous soutenons le peuple belge cobaye d’un nouveau laboratoire du libéralisme proposé par le Gouvernement « Arizona ».

Depuis les triples élections (européennes, fédérales et régionales) du 9 juin 2024, des négociations ont eu lieu pour la formation d’un nouveau gouvernement en Belgique. C’est chose faite depuis quelques jours avec la prestation de serment devant le Roi du Premier ministre nationaliste Bart De Wever, soutenu par une coalition de droite libérale et d'extrême droite. Les réformes économiques et sociales prévues visent à imposer des mesures d'austérité draconiennes, notamment en réduisant les dépenses publiques, en flexibilisant davantage le marché du travail et en diminuant les pensions de retraite. Pire encore, c'est une restriction du droit de grève et de manifestation qui est prévu par ce nouveau gouvernement liberticide. C’est inacceptable !

Ces nouvelles attaques contre les droits sociaux et les services publics, ce sont les plus vulnérables qui en souffrent le plus. Les profits des grandes entreprises et des plus riches ne cessent quant à eux d’augmenter. A cela s’ajoutent des projets de lois répressives et xénophobes, qui restreignent l'accès aux droits fondamentaux des migrant·es et des réfugié·es, et encouragent une politique d'exclusion contraire aux droits humains et aux conventions internationales.

Après la grande mobilisation du 13 janvier, c'est une manifestation et une grève générale historique qui est convoquée à par les syndicats pour ce 13 février.

En France comme en Belgique, nous souffrons des mêmes politiques austéritaires et liberticides. Face aux tenants du libéralisme de droite comme d'extrême droite qui tentent de nous diviser, c'est l'unité du monde du travail qui fera notre force.

C’est pour cela que le PCF se joindra à la manifestation du 13 février, à Bruxelles, aux côtés du PTB et des organisations syndicales. Notre délégation sera composée d'une vingtaine de camarades, dont Michelle Greaume, sénatrice du Nord et Karine Trottein, membre du comité exécutif national du PCF et secrétaire fédérale du Nord.

Le PCF appelle à un renforcement de la solidarité internationale entre les peuples et les travailleurs·ses de nos différents pays pour contrer les politiques austéritaires de la Commission Européenne et de nos gouvernements.

Le dogmatisme ultralibéral et la fuite en avant fédéraliste ne sont pas une fatalité. Avec les forces communistes en Europe et le Parti de la Gauche Européenne, auquel le PTB vient d'adhérer, nous proposons une alternative pour la paix et le progrès social.

Ensemble reprenons en mains notre avenir !

Parti communiste français,

Le 12 février 2025