Fabien Roussel était à Metz puis à Verdun les 10 et 11 novembre et la presse locale s’est faite l’écho de cette visite. Le Républicain Lorrain (10/11) titre : « Fabien Roussel à Metz ; il ne doit pas y avoir de gauches irréconciliables ». « Le candidat communiste a visité l’hôpital militaire Legouest, poursuit l’article, dont les urgences sont menacées. (…) Il défend « un service public de proximité, l’un des enjeux forts du prochain mandat. La santé ne doit pas avoir de prix comme le dit si bien l’adage. » Sous le titre (10/11) « À l’ossuaire de Douaumont, Fabien Roussel plaide pour la paix », l’autre grand quotidien local, L’Est Républicainrend compte de sa démarche (et du dépôt de gerbe) « à la nécropole nationale de Fleury-devant-Douaumont, en hommage aux soldats morts pour la France. » La chaîne Moselle TV Replay (11/11) a fait « le tour de la question » avec le candidat. « Hôpital public, budget de l’armée ou encore alliance LFI au programme de cet entretien ». En réponse aux questions de Jonathan Vaucher, le responsable communiste rappelle que « l’enseignement de la Première Guerre mondiale, c’est : Plus jamais ça ! » Jeudi 12, Fabien Roussel participait au grand Oral « Quel avenir pour nos services publics » sur France Info. Il a notamment « proposé de créer, s’il est élu, 60 000 postes de « policiers, gendarmes et douaniers » de proximité pour lutter contre le narcotrafic, un plan qu’il évalue à un milliard d’euros. « La sécurité est un service public qui doit être garanti par l’État. » Autre thème volontiers repris par les médias : « l’extrême droite tue la démocratie, l’extrême droite tue même celles et ceux qui l’exercent » (Public Sénat, Marianne). Le site Entrevue.fr a retenu que « FR vise 50 000 recrutements dans le service public et une hausse immédiate de 10 % des salaires des fonctionnaires ». Présent au salon du Made in France, « Fabien Roussel veut booster l’emploi et l’industrie par la commande publique (l’Humanité, 13/11). L’annonce que « Fabien Roussel tiendra son premier grand meeting de campagne à Avion le dimanche 6 décembre » figure dans La voix du Nord(13/11) et dans «Nord Littoral(15/11).

Article publié dans CommunisteS, numéro 1109 du 18 novembre 2026