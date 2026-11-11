Portrait d’une porte-parole - Gladys Grelaud

Gladys Grelaud, élue finistérienne, devient porte-parole de la campagne présidentielle de Fabien Roussel

Fabien Roussel vient de dévoiler son équipe de huit porte-parole pour la campagne présidentielle. Parmi eux, Gladys Grelaud, conseillère régionale de Bretagne, conseillère municipale de Landerneau et membre du Comité exécutif national du Parti communiste français, portera la voix de la ruralité en Bretagne et au niveau national.

Cette nomination vient reconnaître le parcours et l’engagement d’une élue profondément attachée aux territoires, à leurs habitants et aux enjeux du quotidien. Urbaniste de profession, elle défend une Bretagne qui ne veut pas choisir entre développement économique, justice sociale et transition écologique. « Il faut tenir les deux bouts : produire ici, en France et en Bretagne, et produire autrement. Arrêtons de marcher sur la tête ! »

C’est le fil rouge de son engagement : retrouver la capacité de produire en France et dans nos territoires, de créer des richesses, des emplois et des savoir-faire, tout en respectant les femmes, les hommes et l’environnement. Produire écologiquement et socialement, c’est se donner les moyens de financer des services publics de qualité, accessibles à toutes et tous, à la campagne comme en ville : l’éducation, la santé, le logement, les transports et la culture. Cette ambition prend tout son sens en Bretagne, terre de production, de travail et de savoir-faire.

Gladys Grelaud entend défendre une véritable souveraineté alimentaire, fondée sur une agriculture durable, une alimentation de qualité et la reconnaissance de celles et ceux qui produisent et transforment. Avec les 75 000 travailleuses et travailleurs de l’agroalimentaire breton, des conserveries du Sud-Finistère aux entreprises de transformation qui font vivre nos territoires, il s’agit de défendre une filière qui doit pouvoir produire, rémunérer dignement le travail et répondre aux besoins de la population.

La même exigence vaut pour l’industrie. Des fonderies du Morbihan aux activités automobiles de Stellantis en Ille-et-Vilaine, notre région dispose de compétences, d’outils industriels et de salariés qui méritent un avenir. La réindustrialisation ne peut pas être un simple slogan : elle suppose des investissements, des formations, des emplois stables, des salaires dignes et une stratégie de transformation écologique de notre appareil productif.

Au conseil régional, au sein du groupe Communistes et Progressistes, Gladys Grelaud est notamment déléguée à la politique de la ville et référente pour la presqu’île de Crozon et l’Aulne maritime. Elle défend le développement du ferroviaire, les investissements portuaires et l’égalité d’accès aux services publics. À Landerneau, où elle a conduit en mars 2026 la liste d’union de la gauche aux élections municipales, elle siège au conseil municipal et dirige l’opposition. Elle est également conseillère communautaire. Son engagement s’inscrit aussi dans les instances nationales du PCF. Membre du Comité exécutif national depuis 2023, elle y est chargée des questions de ruralité.

Dans la septième puissance économique mondiale, il n’est pas acceptable que celles et ceux qui créent les richesses soient aussi celles et ceux qui peinent à vivre de leur travail. La richesse produite doit revenir à celles et ceux qui la créent et permettre de répondre aux besoins collectifs.

« La Bretagne ne doit pas être regardée avec mépris depuis Paris, mais entendue et respectée dans toute sa diversité. Nous avons des savoir-faire, des industries, une agriculture et des salariés qui font la richesse de notre région. Il faut arrêter de marcher sur la tête : nous devons pouvoir produire ici, en France et en Bretagne, écologiquement et socialement, plutôt que dépendre toujours davantage des autres. Produire des richesses doit permettre de mieux rémunérer le travail, de financer nos services publics et de garantir à chacune et chacun le droit de vivre dignement, partout dans le pays. Je veux que, dans la septième puissance économique mondiale, le mot travailleurs rime enfin avec fiers et dignes, et non plus avec pauvres. C’est cette ambition que je porterai dans la campagne présidentielle », déclare Gladys Grelaud.

En rejoignant cette équipe paritaire de huit porte-parole, Gladys Grelaud contribuera à faire vivre le projet porté par Fabien Roussel : une campagne de rupture avec le capitalisme, pour que le travail paie, pour la souveraineté alimentaire et industrielle, pour la justice sociale, la transition écologique et l’égalité entre les territoires.

Landerneau, le 4 novembre 2026

Article publié dans CommunisteS, numéro 1108 du 11 novembre 2026