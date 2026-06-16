Pour la paix, le droit international et la souveraineté des peuples au Proche et au Moyen-Orient

Il est insupportable de voir l’impérialisme US décider du destin des peuples de la planète. Ne le laissons pas faire !

Aujourd’hui il essaie de se dépêtrer de la guerre en Iran qu’il a lui-même provoquée de concert avec le gouvernement israélien d’extrême droite, qu’il n’a pu remporter. La seule conséquence est le renforcement de la dictature théocratique, qui a réprimé dans le sang le soulèvement du peuple iranien de décembre et de janvier derniers. L’annonce d’un « mémorandum » d’accord doit ouvrir la voie vers une paix durable sur la base du respect du droit international.

Le gouvernement criminel de Benjamin Netanyahou, menacé par la perspective des élections générales en Israël, accélère sa fuite en avant raciste et expansionniste. Il l'illustre en étendant l’invasion et les bombardements contre le Liban, en réoccupant une partie de la bande de Gaza, en faisant tout pour étrangler les Palestiniens de Cisjordanie et de Jérusalem-Est.

Ce sont les peuples qui sont victimes des politiques impérialistes qui piétinent le droit international : le peuple iranien qui paie le prix des dommages apportés à l’appareil productif du pays ; le peuple palestinien qui subit la guerre génocidaire de Netanyahou à Gaza et l’épuration ethnique et un véritable siège en Cisjordanie ; le peuple libanais qui est contraint par Netanyahou à évacuer le sud du pays et qui subit le bombardement de Beyrouth ; et l’ensemble des nations de la région, y compris le peuple israélien, qui subit les conséquences de la fuite en avant du gouvernement Netanyahou.

Le PCF réaffirme sa solidarité avec les peuples victimes de ces politiques et avec les forces communistes et progressistes qui agissent pour la paix, la souveraineté des peuples et le respect du droit international.

– avec l’OLP, seule représentante du peuple palestinien et avec les communistes palestiniens pour la mise en place concrète d’un État de Palestine aux côtés d’Israël ;

– avec le parti Toudeh d’Iran, les organisations de la gauche iranienne, les organisations sociales qui luttent pour le respect de l’intégrité territoriale du pays et pour que le peuple iranien puisse au plus vite se débarrasser de la théocratie au pouvoir et construire son avenir démocratique ;

– avec les communistes israéliens et le mouvement de la paix en Israël pour mettre fin au gouvernement Netanyahou et à ses politiques.

Il appelle le gouvernement français :

– à exiger l’arrêt définitif des opérations militaires étatsunienne et israélienne dans la région, ainsi que l’ouverture, sous l’égide de l’ONU, d’un processus de négociations impliquant l’ensemble des États concernés en vue de l’instauration d’une paix juste et durable ;

– à ne pas se contenter d’interdire de séjour le ministre israélien d’extrême droite Smotrich et de sanctions individuelles contre des colons. Il doit agir pour des sanctions économiques, commerciales et diplomatiques et pour la suspension de l’accord d’association UE-Israël tant que le pouvoir israélien ne respectera pas le droit international et n’abolira pas la peine de mort pour les prisonniers palestiniens.

– à agir pour le respect du droit du peuple libanais à vivre en paix sur l’ensemble de son territoire. Il doit porter l’exigence d’une prolongation et d’une transformation du mandat de la FINUL pour en faire une force de maintien de la paix.

– à contribuer à la mise en place, sous l’égide de l’ONU, d’une zone sans arme nucléaire, ni arme de destruction massive

Le PCF appelle à manifester sur ces bases le week-end prochain partout dans le pays.