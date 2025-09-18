Affaire Eric Zemmour : rendons inéligible toute personne condamnée pour racisme !

La Cour de Cassation a confirmé mardi 16 septembre 2025 la condamnation d’Éric Zemmour pour provocation à la haine raciale et injures racistes, suite à ses propos tenus en 2019 lors d'une « convention de la droite » organisée à Paris.

Cette condamnation fait officiellement et définitivement du candidat d’extrême droite à l’élection présidentielle de 2022 un délinquant raciste.

Elle est une victoire pour la justice, l'État de droit et les principes républicains qui fondent notre démocratie. Elle est une victoire pour toutes celles et ceux qui subissent quotidiennement le racisme et les discriminations, à commencer par nos concitoyens musulmans, directement visés par les propos incriminés de Zemmour.

Cette condamnation envoie un message clair : la haine, la division et la stigmatisation n'ont pas leur place dans le débat public.

Le Parti communiste français salue l'engagement de l'association SOS Racisme, partie civile dans cette affaire, qui a contribué à faire respecter les lois de la République française.

À cette occasion, le Parti communiste français réaffirme son engagement total dans la lutte contre la xénophobie, le racisme, l'antisémitisme et toutes les formes de discriminations. Nous réaffirmons notre exigence de rendre inéligibles les personnalités politiques condamnées pour des propos racistes.

Face au poison du racisme qui divise le monde du travail et la jeunesse, qui fracture le pays tout entier, nous restons pleinement mobilisés pour l’égalité, pour une société juste et fraternelle, débarrassée de toute oppression et de toute violence.

Paris, le 18 septembre