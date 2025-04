Reconnaissance de l’Etat de Palestine : enfin la France avance !

Emmanuel Macron a annoncé « qu’on doit aller vers une reconnaissance de l’État de Palestine » « quelque part en juin », à l’occasion du sommet annoncé avec l’Arabie Saoudite.

La France se décide, après trop d’hésitations, et avec trop de précautions, à avancer sur ce chemin de justice, qui n’est que l’application du droit international, après 147 autres États et 37 ans après la déclaration d’indépendance de l’État de Palestine par Yasser Arafat et l’OLP. Et qui survient onze ans après que l’Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen ont voté une résolution portant cette exigence, à l’initiative des parlementaires communistes.

Alors que Donald Trump et Benjamin Netanyahou cherchent à mettre la communauté internationale devant le fait accompli de l’épuration ethnique de Gaza et de l’annexion de la Cisjordanie, il est urgent que la France reconnaisse maintenant l’État de Palestine sur la base des frontières de 1967, aux côtés de l’État d’Israël, avec Jérusalem-Est pour capitale. Ce sera rendre enfin à notre pays sa voix pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens à laquelle la politique menée par ses dirigeants ces dernières années a tant manqué. La reconnaissance d'un État souverain de Palestine est la condition pour la paix.

Le PCF appelle à renforcer la mobilisation pour une solution à deux États au Proche-Orient, aux côtés de l’OLP, représentante légitime du peuple palestinien, afin que ces annonces se concrétisent.

Paris, le 10 avril 2025

Parti communiste français.