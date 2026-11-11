Respect de la démocratie et urgences sociales

Mardi 3 novembre, journée chargée pour le candidat communiste côté médias. Il participe à la matinale de France Info. Où trouver l’argent pour les lycées et les facs ? Il faut « secouer Emmanuel Macron, et vous allez voir les billets qui vont tomber », dit-il. L’info est reprise par Le Parisien : « Le candidat du PCF appelle à ce que la « tonte change de camp », estimant nécessaire de « récupérer l’argent qui est le nôtre et qui nous sert à payer nos factures et avoir des salaires dignes ».

Moins de deux heures plus tard, conférence de presse au siège du PCF où Fabien Roussel commente l’actualité puis présente ses huit porte-parole. Des propos largement repris, par l’AFP, BFM, l’Humanité, lamarseillaise.fr, 20 minutes, Gentside, YahooActu, La Provence, ParlonsPolitique, Libération. Ce dernier journal titre : « Montée de la haine et du racisme, menaces contre LFI et la CGT ; Fabien Roussel fait le parallèle avec les années 30. Le candidat communiste s’inquiète d’une persistance accrue de la violence de l’extrême droite dans le débat public, dessinant des traits communs avec la période qui a vu le fascisme et le nazisme arriver au pouvoir en Europe. » Plusieurs médias retiennent ses mots sur la colère sociale, la nécessité de « mesures fortes inscrites dans le budget », ses encouragements à de puissantes mobilisations.

Ouest-France (4/11) présente « la Finistérienne Gladys Grelaud, porte-parole du candidat communiste pour 2027 ».

Le 5 novembre, alors que se tient une puissante journée de mobilisation syndicale, nombre de médias répètent en boucle la décision - « pas très élégante », dira le candidat du PCF - de quatre députés communistes de se rallier à Melenchon ; on peut parfois sentir comme un petit frisson anticommuniste parcourant certains de ces réseaux. Samedi, au terme d’une réunion de la direction communiste (voir p. 3), Fabien Roussel rappelle, sur BFM, qu’il a lui, à la différence de ces quatre élus (trois et demi, précisera-t-il à France Info), « un principe en politique, le respect de la démocratie », que leur attitude est « contraire à nos règles de vie ». Sont-ils exclus ? demande la journaliste. « Je préfère faire pousser des têtes qu’en couper », répond le candidat. Ils sont « suspendus » le temps de la campagne. Dans le même entretien, il détaille les propositions communistes (Smic à 2 200 euros, augmentation des salaires, échelle mobile) dans la perspective de la Conférence sociale. Cet entretien sera largement repris (RTL, l’Humanité, le jdd, la Dépêche, Le Monde, Orange Actu…). On retiendra aussi le commentaire d’André Chassaigne « attristé par le comportement d’auto-entrepreneur » des quatre élus (La Montagne).

La semaine se conclut dimanche 8 par la participation du candidat à l’émission « Le grand enjeu » de France Info (18 h), animée par Myriam Encaoua. Fabien Roussel aura l’occasion d’évoquer tout à la fois les priorités sociales, les choix budgétaires, la lutte des lycéens, les défis énergétiques, la guerre en Ukraine, le rassemblement à gauche, le RN (fort argumentaire sur le thème « À quoi sert le RN ?), les data-centers, la casse industrielle et la réindustrialisation… Émission de belle tenue qui trouvera des échos (notamment l’engagement du candidat à aller « jusqu’au bout ») dans Le Figaro et Le Monde notamment.

A signaler aussi dans LibertéActus (8/11) « Au PCF, la folle aventure d’une poignée de députés ».

Article publié dans CommunisteS, numéro 1108 du 11 novembre 2026