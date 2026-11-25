Samedi 14 novembre, la fédération de Paris a organisé un séminaire du Conseil départemental. Ce séminaire avait trois ambitions majeures : faire direction et rapprocher les membres de la direction fédérale ; mieux connaître le territoire sur lequel nous militons et préparer la campagne présidentielle que nous menons derrière Fabien Roussel.

Ainsi, grâce à un travail important de Carl Ravoavy, secrétaire de la section du 18e arrondissement de Paris, tout au long de la journée, les camarades ont d’abord pu travailler sur les différences sociologiques entre arrondissements. Quelques exemples : où il y a une majorité de familles monoparentales dans notre ville, dans quels arrondissements sont localisés majoritairement les ouvriers, ou encore quels sont les arrondissements avec le plus d’enfants. Cela nous a permis de voir qu’on ne militait pas exactement de la même façon sur tous les territoires et que, par exemple, un tract sur les familles monoparentales était plus opportun dans les 13e, 19e et 20e arrondissements quand, dans le 5e ou le 14e, il était plus utile de militer auprès des étudiants.

Nous avons ensuite vu comment ces réalités se révélaient dans le vote des électrices et électeurs de notre ville. En reprenant les résultats des élections depuis 10 ans, et en se concentrant sur nos résultats aux européennes de 2019, à la présidentielle de 2022 et aux européennes de 2024, les 900 bureaux de vote de Paris ont ainsi pu être classés en plusieurs groupes : les bureaux très à droite, les bureaux d’une gauche sociale-démocrate où le PCF fait une part faible dans le total de la gauche, ou encore les quartiers HLM ou les bastions de grands ensembles où la FI a surperformé ces dernières années à Paris. Cela nous a permis de voir quels étaient les bureaux de vote où nous avions la marge de progression la plus forte et sur lesquels nous devions nous concentrer. Chaque section a ainsi pu repartir avec la liste de ses bureaux de vote prioritaires et la liste des grandes entreprises (avec plus de 1 000 salariés) présentes sur son territoire pour aller militer aux portes des entreprises.

La journée s’est terminée avec un point financier pour rappeler les règles financières à respecter durant une campagne électorale et par la décision de premières actions concrètes dans les semaines qui viennent : bien sûr participer à la semaine de porte-à-porte nationale du 7 décembre mais aussi, dès la semaine du 30 novembre, organiser des tractages devant tous les magasins LIDL et ALDI de Paris pour faire connaître le nouveau tract de campagne de Fabien Roussel. Pour aider à ces différentes initiatives, cette journée nous a aussi permis de transmettre à tous les cadres de la fédération l’argumentaire national sur la candidature communiste et l’argumentaire sur la dette.

Les camarades sont repartis de cette initiative satisfaits et souvent avec la même question : Quand organise-t-on le prochain séminaire du Conseil départemental.

Elie Jousselin

secrétaire à la formation

Article publié dans CommunisteS, numéro 1110 du 25 novembre 2026