Les informations divulguées sur la presence de militaires français en Ukraine sont d'une gravité extrême

Le gouvernement a menti en prétendant que ce déploiement de soutien technique aux armes sophistiquées livrées à l'Ukraine resterait installé en Pologne. Il a menti au Parlement.

Il a violé la constitution et son article 35 en envoyant des soldats dans une zone de guerre sans consultation du Parlement.

C'est toute la nation qu'il engage d'une manière opaque et antidemocratique dans l'engrenage de la guerre de haute intensité. C'est la fuite en avant du macronisme en décomposition.

Le parti Communiste condamne une décision qui remet en cause les principes qui régissent notre démocratie.

Le Parlement et les commissions de la Défense doivent etre immédiatement réunies pour que l’exécutif s’explique et qu’un débat s’engage au Parlement.

Le PCF exige le retrait immédiat des militaires français déployés en Ukraine. Il exige que le gouvernement rende compte au Parlement sur l'emploi exact des troupes françaises déployées sur le flanc est de l'OTAN.

Il demande un droit d'inventaire sur l'usage des armes livrées à l'Ukraine qui ne doivent pas servir à des frappes en profondeur sur le territoire russe.



L'urgence est à prendre une initiative politique indépendante pour la paix et la sécurité des peuples ukrainien, russe et européens. Seule l'application des principes de sécurité collective pourront assurer une paix durable, à l'opposé des logiques de blocs de l'OTAN.



Paris, le 17 octobre 2026,

Parti Communiste Français