Contre Orbán, soutien à la communauté LGBTI+ opprimée !

Le Parti Communiste Français (PCF) condamne fermement la décision du gouvernement de Viktor Orbán de supprimer la marche des fiertés en Hongrie. Cette attaque contre la communauté LGBTI+ s’inscrit dans un contexte plus large de répression systématique des droits fondamentaux des personnes LGBTI+ dans ce pays.

Depuis plusieurs années, le gouvernement hongrois met en place des lois et des mesures ouvertement homophobes, limitant les libertés individuelles et bafouant les principes de dignité humaine.

Nous nous rappelons que, sous le régime d’Orbán, la Hongrie a déjà vu l’adoption de lois discriminatoires, telles que la loi interdisant la “promotion de l’homosexualité” auprès des mineurs et la révision de la Constitution pour exclure l’égalité des droits entre personnes homosexuelles et hétérosexuelles.

La suppression de la marche des fiertés n’est que la dernière manifestation de cette dérive autoritaire et liberticide, qui cherche à museler toute forme d’expression et de solidarité de la communauté LGBTI+.

Le PCF rappelle que l’égalité des droits pour toutes et tous, sans distinction d’orientation sexuelle ou d’identité de genre, fait partie des valeurs fondamentales de notre engagement. Nous rejetons toute forme de discrimination et d’ostracisation envers la communauté LGBTI+ qu’elle soit légiférée ou imposée par la peur et la violence d’État.

À l’heure où l’Union européenne et la communauté internationale doivent se montrer intransigeantes face à ces dérives, le PCF appelle à la solidarité internationale envers la communauté LGBTI+ en Hongrie. Nous exigeons une condamnation ferme des actes de répression menés par le gouvernement hongrois et appelons à un soutien renforcé aux militants, aux associations et à toutes les personnes qui, malgré la répression, continuent de lutter pour leurs droits en Hongrie. Nous appelons à participer à tous les rassemblements de soutien à la communauté LGBTI+ hongroise comme ce dimanche 23 mars à 15h place de la République à Paris.

Le PCF réaffirme son soutien indéfectible aux personnes LGBTI+ et appelle à une mobilisation continue pour défendre leurs droits, contre toutes les formes d’oppression et de stigmatisation, tant en Hongrie qu’ailleurs. Nous continuerons à nous battre pour une société inclusive, égalitaire et solidaire, où chaque individu peut vivre librement et pleinement sa personnalité, sans crainte d’être persécuté.

Paris, le 22 mars 2025

Parti communiste français