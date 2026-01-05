Soutien au mouvement de protestation en Iran

Depuis plusieurs jours, un vaste mouvement de protestation se lève contre la dictature théocratique qui opprime le peuple d’Iran. En dépit de la répression violente à laquelle il fait face, celui-ci résiste courageusement. Les milieux étudiants et ouvriers ainsi que les commerçants sont au premier rang des manifestations. Des unités spéciales des Gardiens de la révolution ont ouvert le feu sur la population à Téhéran, Hamedan et Kermanshah. Le nombre exact de personnes arrêtées et blessées lors de cette répression brutale reste inconnu.

Les origines immédiates de cette irruption populaire sont dues à la politique économique et sociale du régime des mollahs : inflation à plus de 40 %, diminution du pouvoir d'achat, corruption des milieux dirigeants. S'y ajoute la colère devant les effets des sanctions imposées par l'impérialisme étatsunien et ses alliés. Mais, plus profondément, c’est une puissante aspiration à la démocratie, déjà exprimée avec force par le mouvement « Femmes-Vie-Liberté », qui resurgit avec force à l’occasion de cette mobilisation.

Donald Trump prend prétexte de ces manifestations pour menacer d'une intervention militaire afin de recomposer la région à sa main. Cela exposerait le peuple iranien et l'ensemble des peuples de la région à de nouvelles catastrophes et au chaos. C’est au peuple iranien, et à lui seul, de décider de son avenir après qu’il aura fait chuter cet odieux régime islamiste.

Le Parti communiste français est solidaire du mouvement de protestation du peuple iranien contre la dictature théocratique. Il exprime son plein soutien à nos camarades du Parti Tudeh d'Iran, qui agissent afin que les mouvements de protestation en cours puissent se transformer en vaste mouvement populaire pour la libération du peuple d'Iran et pour un avenir démocratique du pays, fondé sur la souveraineté populaire.

Paris, le 5 janvier 2026

Parti communiste français.