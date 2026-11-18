le 19 novembre à l’Assemblée Nationale, faisons entendre la voix de la paix et du droit international !



Ce jeudi 19 novembre 2026, l’Assemblée nationale débattra et se prononcera sur une proposition de loi visant à interdire tout commerce avec les colonies israéliennes en territoire palestinien occupé. Le Parti communiste français apporte son plein soutien à cette initiative législative majeure et appelle l’ensemble des citoyennes et des citoyens à se mobiliser massivement pour garantir son adoption.



Un texte ambitieux pour mettre fin à la complicité économique de la France.

Alors que le gouvernement s'est contenté, en septembre dernier, d'annoncer des mesures limitées aux seuls produits issus des colonies, ce texte transpartisan, porté notamment par le groupe communiste, va beaucoup plus loin en ciblant l’ensemble des activités économiques : biens, services, investissements financiers et publicité.



Pour le PCF, il est urgent de rompre les partenariats des entreprises françaises qui tirent profit de la colonisation, ainsi que de l'accaparement des terres et des ressources palestiniennes. La France ne peut plus tolérer que son économie alimente un crime de guerre selon le droit international et entrave l’avènement d’un État de Palestine libre, souverain et indépendant.



Il est de la responsabilité du camp gouvernemental que la France agisse concrètement et résolument en application du droit international.

Le PCF appelle toutes les forces de progrès, les militantes et militants pour la paix, ainsi que chaque citoyenne et citoyen, à se faire entendre : la mobilisation populaire est décisive pour convaincre les parlementaires de voter ce texte.



Ensemble, faisons de la France un moteur pour le respect du droit international, la fin de la colonisation, de l’occupation militaire et pour la reconnaissance effective des droits inaliénables du peuple palestinien, aux côtés du peuple israélien, pour une paix juste et durable.



Le 19 novembre, exigeons le vote de la loi « Stop Commerce Colonies » !



Paris, le 18 novembre 2026

Parti Communiste Français