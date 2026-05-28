Échec organisé du TNP : il y a urgence à agir pour le désarmement nucléaire global

Malgré tous les efforts de la présidence vietnamienne de la XIᵉ Conférence d’examen du TNP, celle-ci s’est achevée sur un échec. Pour la troisième fois consécutive (2015, 2022 et 2026), aucune déclaration finale n’a pu être adoptée. Cela tient principalement au refus des cinq puissances nucléaires officielles de répondre aux attentes de l’écrasante majorité des États signataires qui souhaitent des engagements concrets dans un processus de désarmement nucléaire conforme à l’article VI du TNP.

Le PCF déplore ce nouvel échec qui met en péril le TNP lui-même et accroît le risque de guerre nucléaire. En développant leurs arsenaux nucléaires dans une véritable course aux armements, en refusant non seulement de signer, mais même de prendre en compte l’existence du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN) entré en vigueur en janvier 2021, les puissances nucléaires empêchent tout progrès en direction du désarmement nucléaire. Les conséquences pourraient être catastrophiques dès lors que le TNP qui date de 1970 apparaîtrait comme inutile et injuste aux yeux d’une majorité des 191 États signataires.

Le PCF condamne le rôle qu’a malheureusement joué la France dans cette fuite en avant : en développant le concept de « dissuasion avancée », en abandonnant toute mesure de transparence sur l’arsenal nucléaire français, le président Macron n’a eu de cesse de justifier l'extension de l'usage possible d’armes nucléaires, à l’inverse même de l’esprit du TNP.

Plus grave encore, lors des discussions sur le texte de déclaration commune, la France s’est distinguée en poussant au retrait de toute référence à l’urgence d’agir pour la prévention d’une guerre nucléaire. Elle a également poussé pour le retrait de toute référence aux conséquences humanitaires catastrophiques des armes nucléaires.

Le PCF est aux côtés des États qui agissent en faveur de l'élimination globale des armes nucléaires. Il souhaite que la France prenne toute sa place dans la lutte pour débarrasser le monde des armes nucléaires.

Le PCF appelle et participe à toutes les mobilisations, nationales et internationales, des forces de paix et de la société civile pour faire avancer la cause du désarmement global et de la paix.

Paris, le 28 mai 2026

Parti communiste français.