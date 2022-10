TOUR DE FRANCE

Avec Vous et sans Tabou !

A partir du mois d'octobre 2022, Fabien Roussel se lance dans une série de rencontres qui le mèneront dans les 13 régions métropolitaines. Son objectif : aller à la rencontre directe des citoyennes et citoyens pour les écouter, recueillir leurs témoignages et élaborer avec eux la France de demain, celle des Jours heureux. Le choix des départements et des villes retenues obéit à une volonté d'aller à la fois dans des territoires ruraux peu denses, des sous-préfectures, cette France que d'aucun disent "périphérique"; mais aussi de se rendre dans des métropoles régionales et des territoires populaires de banlieue.

Chaque déplacement sera articulé autour d'une ou deux thématiques en lien avec des visites de lieux d'activités (usines, entreprises, services publics...) afin d'échanger avec les salariés et les représentants syndicaux et prolonger ainsi l'engagement fort de Fabien Roussel sur les questions du Travail. Une réunion publique sera organisée en fin de journée à laquelle la population sera conviée largement pour des échanges directs et non dirigés avec Fabien Roussel. L'objectif est de faire émerger une parole citoyenne libre et diverse témoignant des réalités du quotidien de millions de françaises et de français. Ces rencontres seront organisées de façon simple et humble au cours desquelles Fabien Roussel se mettra à l'écoute des gens pour nourrir et enrichir son projet pour la France.