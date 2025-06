Iran : Non à la guerre de Trump et Netanyahou, non à l'escalade sans fin contre le droit international !

Cette nuit, les bombardiers américains ont frappé trois sites nucléaires iraniens, notamment celui de Fordo. Cela s’inscrit dans la guerre d'agression soi-disant "préventive" déclenchée par le gouvernement d’extrême-droite israélien dans la nuit du 12 au 13 juin et qui a déjà fait plusieurs centaines de morts et des dégâts considérables sur les infrastructures et sites énergétiques et industriels iraniens. En riposte, le régime de Téhéran a lancé de nombreuses frappes contre plusieurs villes israéliennes faisant plusieurs dizaines de morts.

L'administration Trump fait donc le choix d’entrer en guerre aux côtés du gouvernement d’Israel, une guerre dont les populations civiles paient le prix fort.

Les deux gouvernements prennent la responsabilité criminelle de plonger la région dans la guerre, dans l’objectif de la remodeler selon leurs ambitions impérialistes. Ils piétinent le droit international. C’est une étape irrémédiable vers la gangstérisation des relations internationales que provoquent les politiques de force. Ce sont les peuples, iranien, israélien, palestinien, et tous les peuples de la région qui en sont les victimes.

Le non-respect des engagements de non-prolifération nucléaire pris initialement par la dictature théocratique et liberticide au pouvoir à Téhéran et ses provocations ne justifient pas de plonger ainsi le peuple iranien et l’ensemble de la région dans le chaos. Le peuple iranien est la première victime du régime. Il n’a pas à payer les crimes et les aventures de la mollarchie, il a le droit à un avenir de paix, de dignité et de liberté. Le PCF réaffirme sa solidarité avec le parti Toudeh d’Iran, qui lutte courageusement depuis des décennies contre la tyrannie obscurantiste, avec le mouvement social, la jeunesse et le mouvement des femmes iraniennes qui défient quotidiennement ce régime de terreur.

Le peuple israélien, lui aussi, n’a pas à payer la politique agressive et suprémaciste du gouvernement Netanyahou, qui cherche dans une logique de guerre sans fin à assurer sa survie politique intérieure, conduit une politique génocidaire à Gaza, veut priver le peuple palestinien de tout avenir, et s’en prend avec violence aux forces démocratiques et de paix qui combattent en Israël pour un autre avenir. Le Parti communiste français réaffirme sa solidarité avec le Parti communiste d’Israël, qui vient d’exprimer avec le Parti Toudeh la commune volonté de relations fondées sur la paix et la coopération entre les deux peuples, avec la coalition Hadash ainsi qu’avec tous les mouvements israéliens qui portent l’idéal de solidarité entre les peuples.

L’avenir du Proche et du Moyen-Orient ne passe pas par la guerre mais par un traité qui en fasse une zone sans arme nucléaire ni arme de destruction massive. La négociation et la diplomatie sont les seuls moyens d’y parvenir, sous l’égide des Nations unies et non plus des décisions unilatérales de l’hyper-puissance états-unienne.

La passivité du gouvernement français et de l’Union Européenne est inacceptable.

La France est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Le PCF appelle le gouvernement français à actionner tous les mécanismes internationaux par l’intermédiaire de l’ONU et du conseil de sécurité pour empêcher la région de sombrer dans la guerre, pour un cessez-le-feu immédiat et la réouverture des négociations. Des sanctions doivent être prises contre l’Etat d’Israël tant qu’il ne respecte pas le droit international, avec la suspension de l’accord UE-Israel. Un blocus sur les armes à destination de l’Etat d’Israël doit être instauré. La France doit reconnaître immédiatement et inconditionnellement l’Etat de Palestine aux côtés de l’Etat d’Israël.

Une action concrète pour la paix sur la base du droit international et de la charte des Nations unies est urgente !

Paris, le 22 juin 2025

Parti communiste français