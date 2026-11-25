Lundi 16 novembre, Fabien Roussel est auditionné par les entrepreneurs et dirigeants chrétiens au collège des Bernardins à Paris, une info que l’on retrouve sur Tribune chrétienne, La croix, le JDD.

Deux grands entretiens en ce début de semaine sont assez largement commentés. Lundi soir sur BFM et mardi matin sur LCI/TF1.

Sur LCI, le candidat dénonce l’opération Volia, une mission militaire française confidentielle en Ukraine, révélée par RFI et l’AFP. « Pour moi c’est une opération militaire, dit Fabien Roussel. La France met un pied dans l’escalade militaire en prenant le risque que ses soldats deviennent des cibles et que demain nous soyons obligés de répliquer et d’entrer en guerre. C’est extrêmement grave. » Le candidat PCF regrette que le Parlement n’ait pas été consulté. Voir aussi « Des militaires français en Ukraine sans l’accord du peuple », Libertés Actus (18/11).

Toujours sur LCI, sur la question des retraites, le candidat « refuse une capitalisation obligatoire pour les financer, défend une répartition majoritaire et une épargne complémentaire laissée au choix de chacun ».

Par ailleurs, il invite « les maires qui souhaitent qu’il y ait une véritable gauche, authentique et sincère, entre Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann, à me soutenir en toute indépendance. »

Le site « PolitiqueMatin.fr » revient longuement sur les différentes séquences de l’entretien de LCI.

Ainsi que le site gentside.com

Le media TSA (Tout sur l’Algérie) rend compte d’une visite du candidat à la grande mosquée de Paris où il a été accueilli par le recteur Chems-Eddine Hafiz : « Un échange consacré à la situation des citoyens de confession musulmane. »

Le site « horizonactu.fr » détaille les raisons pour lesquelles Fabien Roussel a choisi de tenir son premier grand meeting le 6 décembre à Avion dans le Pas-de-Calais : « Un choix (du bassin minier) qui n’est pas anodin pour le candidat. Il décrit ce territoire comme une terre où la dignité humaine contre la pauvreté, contre la vie chère est importante et où l’extrême droite diffuse beaucoup de ses idées. »

Mercredi 18 le journal l’Humanitéévoque les axes de campagne et parle de « campagne le poing levé ».

La participation de Fabien Roussel au Grand Oral de la Construction organisée par la fédération française du bâtiment) a été largement médiatisée. Pour BFM, le candidat communiste « souhaite un plan de rénovation des logements qui permette de sortir les maisons du fioul et du gaz.(…) Il préfère réserver les aides publiques aux TPEPME qui créent des emplois en France et non aux grands groupes. » BFM toujours, Orange actualités, Boursorama, La Dépêche, etc., retiennent également cette phrase : « Je n’ai pas d’adversaires à gauche ».

Le candidat participe à l’émission « Empreintes » où Vincent Trémollet-de-Villers recueille ses confidences (TV Magazine, Le Figaro).

Amandine Demore, maire communiste d’Echirolles (Isère), annonce sur LCI son parrainage à Fabien Roussel.

Enfin FranceInfo (21/11) : « Après l’abandon de François Ruffin, le candidat communiste pointe des convergences nombreuses avec lui » (repris par 20minutes).

Article publié dans CommunisteS, numéro 1110 du 25 novembre 2026