Vitry - Un objectif d’émancipation du citoyen

À Vitry-sur-Seine la gestion municipale communiste a sédimenté les services public depuis cent ans. Décennie après décennie, la culture ouvrière issue des usines et des conquêtes sociales s’est attachée à répondre aux besoins des Vitriots. Avec des politiques innovantes dans tous les domaines de la vie quotidienne, la vie y est bien différente qu’ailleurs.

Les fournitures scolaires gratuites pour tous les élèves, toute l’année, un centre de santé municipal, un cinéma, une galerie, deux musées, des écoles municipales artistiques, une piscine municipale, une patinoire… Toutes ces politiques à des prix adaptés aux moins fortunés construisent un environnement solidaire et partagé. Mais tout cela répond avant tout à un projet politique précis appuyé sur l’indispensable rôle de redistribution des richesses.

De nos 4 centres de vacances jusqu’à nos 4 résidences pour seniors, tout obéit à un objectif d’émancipation du citoyen. Grâce au coefficient familial, tout le monde paie en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins, car la condition matérielle ne doit pas limiter la liberté ni les droits élémentaires.

Le logement social, première politique sociale de notre commune, permet aux habitants de gagner entre 300 et 1 000 € de pouvoir d’achat chaque mois. Avec 45 % du parc immobilier vitriot géré par un bailleur social, nous amplifions nos efforts contre la pire crise sociale de notre territoire. Ainsi, 700 nouveaux logements sociaux ont été inaugurés depuis 2020, c’est autant de familles sorties de situations dramatiques. En créant un Forum Logement au sein de notre Hôtel de Ville, nous avons décidé de transformer la colère individuelle en lutte collective. À partir des revendications s’y étant exprimées, nous avons instauré le permis de louer contre les marchands de sommeil, réévalué notre charte promoteurs pour contrôler les prix de ventes des logements neufs, travaillé sur les échanges et l’encadrement des loyers.

La dimension militante de notre municipalité issue de notre identité communiste construit notre rapport à la population. Ainsi, nous restons en phase avec les émotions de nos habitants. Pour la Palestine, avec le Festival du cinéma cubain, avec notre conférence internationale pour la paix ou dans notre acharnement à défendre le droit international, nous menons la bataille idéologique pour l’avènement d’un monde plus juste et solidaire.

Dans chaque lutte, aux côtés des syndicats, des amicales de locataires et du monde associatif, l’action des élus démontre quotidiennement notre idéal humaniste et républicain. En refusant le consumérisme lancinant, en luttant pour le vivre-ensemble, nous résistons à la division de notre peuple orchestrée par les gouvernants. Élus et militants communistes nous marchons main dans la main pour préserver nos conquis sociaux, arracher de nouvelles victoires et faire vivre l’espoir d’une alternative concrète et crédible.

Grâce aux cent ans de politiques de nos aïeuls, notre commune dispose d’outils palpables pour démontrer la véracité du modèle communiste. Fiers de cet héritage, nous continuons à innover pour la paix, pour la justice, la démocratie populaire et l’émancipation. Nous espérons ainsi participer des cent prochaines années de communisme municipal pour l’avènement d’un communisme national fort de ces expériences.

Pierre Bell-Lloch, maire de Vitry-sur-Seine

membre du Conseil national



Article publié dans CommunisteS, numéro 1057 du 8 octobre 2025.