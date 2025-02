Janvier 2025 : la 4e cellule vient de naitre, la 5e est déjà en route !

La création-recréation de cellules à Béziers est une priorité de l’ensemble des camarades de la section, au même titre que la formation théorique marxiste et l’analyse de la situation internationale avec une grille de lecture globale, capable de fournir une analyse objective des événements internationaux.

En trois ans, avec du travail et de la détermination, nous avons ainsi recréé trois cellules : une cellule d’entreprise, la cellule des cheminots Robert-Auzeby avec 17 adhérents, la cellule Elise-Carbonne, une cellule de quartier avec 13 adhérents, et depuis décembre 2024, une autre cellule, la cellule du Centre-Ville Maurice-Verdier, au cœur d’un Quartier prioritaire de la Ville (QPV) de 9 000 habitants.

En janvier 2025, la 4e cellule de Béziers, la cellule Faubourg-Ouest, dans un autre QPV, vient de se former avec 10 adhérents, et lors de sa première réunion de lancement, 3 adhésions au PCF ont été réalisées ! De plus, une 5e cellule est déjà prévue pour le premier semestre 2025 !

Les sujets abordés dans cette quatrième cellule, en partant du réel et du vécu des adhérents dans un quartier difficile, se sont portés sur les problèmes de logement, de l’éducation et de la vie chère qui frappent durement dans une ville où plus de 20 000 habitants sur 80 000 vivent dans un QPV, avec un grand nombre de familles monoparentales et sous le seuil de pauvreté à moins de 800 euros par mois.

Ce travail régulier et difficile doit nous permettre de réhabiliter la politique au plus près des gens en participant à l’émancipation et à l’enrichissement démocratique de chaque adhérent·e. C’est en cela qu’il est si important, dans un monde en pleine mutation philosophique et technologique, bien au delà des tambouilles politiques ou des faux débats de la période sur les motions de censure ou des gauches irréconciliables !

Ce travail est aussi et surtout une des conditions pour renforcer le Parti communiste et cela paye, avec près de 50 adhésions en moins de trois ans sur le périmètre de notre section, sans compter les adhésions dans les sections PCF des villages situés dans l’agglomération biterroise.

En ce sens, la feuille de route issue de la Conférence nationale, adoptée à 79 %, enrichie par plus de 1 000 contributions, va dans le bons sens, celui de se donner les moyens de reconstruire une conscience de classe et une mobilisation populaire contre le fascisme et le libéralisme qui sont les deux facettes du capitalisme.

La tâche n’est pas aisée et les défis sont immenses, mais rien n’est impossible si on passe du dire au faire !

La règle étant : dès qu’un camarade se propose d’animer une cellule, elle doit se créer rapidement !

Cela passe d’abord par un retour à une organisation digne de ce nom, avec de véritables objectifs de rajeunissement et de renforcement du Parti communiste français, et ce à tous les niveaux, de la cellule à la fédération.

Jean-Marc Biau

secrétaire de Section

Article publié dans CommunisteS, numéro 1031 du 26 février 2025.