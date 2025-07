100 personnalités appellent à de Nouveaux États généraux

Nous décrétons l’état d’urgence culturelle.



Ferments essentiels de la démocratie, les politiques publiques de la culture et l’audiovisuel public sont furieusement attaquées par les intégristes du libéralisme et les fanatiques du marché, avec une volonté d’accaparement. Elles le sont aussi par l’extrême droite qui cherche à installer son horizon populiste, nationaliste, autoritaire, masculiniste ou encore xénophobe.

Face à cela nous voulons faire vivre dans la société un mouvement qui réunisse les citoyennes, les citoyens avec les créatrices et les créateurs, les journalistes, avec les acteurs sociaux et politiques, pour mettre à l’ordre du jour une grande ambition culturelle.

L’état des lieux

Les budgets ministériels sont indigents et ceux des collectivités sont massivement ponctionnés. Les moyens de l’audiovisuel public sont constamment rognés et les tentatives d’en réduire le périmètre se multiplient.Dans le prolongement d’une interminable phase de crise, c’est un grand plan de licenciement et de privation du droit à la culture qui se met en œuvre dans le pays. Mais le danger n’est pas uniquement budgétaire. Il s’exprime aussi par la volonté de plus en plus avouée de détruire les politiques culturelles, afin de faire place nette aux logiques marchandes, emballées dans du marketing et des faux-semblants. Il s’exprime par la volonté mise en actes d’imposer une culture dominante au rabais, niant la vitalité populaire et conçue pour asservir. Il s’exprime par des logiques de surproduction de contenus, déjà décuplées par les mésusages de l’intelligence artificielle générative, qui font tourner la machine à clics et à cash, tout en occupant le temps et les cerveaux humains. Il s’exprime enfin par la volonté d’une main-mise sur l’indépendance de l’audiovisuel public alors même que la concentration financière des médias privés est croissante.

Mais toutes ces attaques se heurtent à la vitalité et à la diversité d'une création artistique toujours vivace dans le pays et aux résistances du mouvement culturel, social et citoyen.

Le choix

Dans une humanité en crise, la culture est moins que jamais un luxe, elle est le feu dont nous avons besoin.

Dans cette bataille culturelle, nous refusons de nous en remettre au seul marché. « Un peuple qui abandonne son imaginaire culturel à l'affairisme se condamne à des libertés précaires », proclamait déjà la déclaration des Etats généraux de la Culture impulsés par Jack Ralite en 1987. C’est pourquoi nous combattons la réduction des moyens et la destruction d’une véritable ambition démocratique et républicaine pour la culture. Nous ne prenons pas acte. Nous revendiquons une nouvelle place pour la culture dans l’action publique : en son cœur.

Il n’y a pas d’épanouissement humain possible sans le geste de création humaine qu’il faut protéger, encourager et partager. Nous refusons qu’on nous prive de notre pouvoir imaginaire, de la puissance de la rencontre, des ressources du langage, de notre capacité à nous découvrir semblables et singuliers. Autant de choses si indispensables à vivre, à être libres, et à inventer l’avenir. Ce que nous défendons, en somme, c’est la dignité humaine.

L’action

Nous voulons installer un rapport de forces favorable à la création, aux arts, à l’éducation populaire, au service public, à la liberté et au pluralisme des médias…

Nous souhaitons que la jeunesse et la population puisse avoir accès largement aux œuvres et aux pratiques artistiques.

Nous lançons un appel à toute la société pour changer le cours des choses et empêcher le sacrifice insensé qui se profile.

Nous voulons que les enjeux culturels s’imposent dans les débats qui s’annoncent à l’occasion des échéances politiques locales et nationales à venir, mais notre ambition va bien au-delà, car nous savons que la culture est la condition du politique : nous voulons restaurer la possibilité de la rencontre, nous voulons faire grandir le goût de la liberté et du partage, nous voulons faire place aux dynamiques d’émancipation.

C’est pourquoi nous appelons à un foisonnement d’initiatives qui composeront de nouveaux États généraux de la culture, de la création, des arts, de l’éducation populaire et des médias ! Des États généraux de notre temps, en prise avec ses défis considérables. Des États généraux ouverts à toutes et tous, artistes, travailleurs et travailleuses de la culture, collectifs et structures, citoyennes et citoyens.

Nous proposons à tous ceux et celles qui partagent cette inquiétude, cette conviction, cet espoir, de signer cet appel. Nous leur proposons de s’emparer de ce label : Les nouveaux États généraux de la Culture, des arts, de la création, de l’éducation populaire et des médias ! Nous proposons d’engager une démarche ouverte, visible, sonore, où l’ambition culturelle se débat, se pense et s’agit ensemble.

Les 100 premiers signataires



Laure Abouaf, plasticienne

Anne de Amezaga, actrice culturelle

Olivier Barbarant, écrivain

Céline Benabès, autrice

Adeline Benamara, comédienne, Metteuse en scène

Agnès Bihl, autrice, compositrice, interprète

Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT

Romane Bohringer, comédienne

Bolchegeek, videaste et auteur

Thierry Bosc, comédien

Clara Bouffartigue, documentariste

David Bobée, metteur-en-scène, directeur de Théâtre

Victoire du Bois, comédienne et réalisatrice

Didier Brice, comédien et metteur en scène

Julie Brochen, comédienne, réalisatrice

Claire Burger, autrice et réalisatrice

Barbara Carlotti, chanteuse

Carmen Castillo, réalisatrice

Linda Chaïb, comédienne

Bruno Charzat, graphiste

Judith Chemla, comédienne

Caroline Chevé, secrétaire générale de la FSU

Yann Cherruault, Journaliste

Samuel Churin, comédien

Catherine Corsini, réalisatrice

Olivier Coulon-Jablonka, metteur en scène

Jean-Marc Coppola, adjoint au maire de Marseille

Pierre Dharréville, écrivain, responsable culture du PCF

Eva Doumbia, metteuse en scène

Michel Duffour, ancien ministre de la décentralisation culturelle

Laurent Eyrault-Chaume, membre du collectif culture de L’Après

Coco Felgeirolles, comédienne

Karine Fellous, écrivaine

Aurélie Filipetti, ancienne ministre de la culture

Daniel Forget, directeur de structure

Nicolas Frize, musicien

Edgard Garcia, acteur culturel

Ghislain Gauthier, secrétaire général, CGT Spectacle

Maurice Gouiran, écrivain

Emmanuelle Gourvitch, directrice de compagnie

Sylvie Gouttebaron, écrivaine

Adèle Haenel, comédienne

Régis Hébette, directeur de théâtre

Frédéric Hocquard, adjoint écologiste au Maire de Paris

Gaël Kamilindi, pensionnaire de la Comédie Française et réalisateur

Fatiha Keloua-Hachi, députée PS, Présidente de la commission des affaires culturelles

Mehdi Lallaoui, réalisateur

Denis Lanoy, responsable de structure

Mélissa Laveaux, autrice, compositrice, interprète

Lazare, metteur en scène

Catherine Lecoq, comédienne

Sarah Legrain, députée, responsable culture de LFI

Alexis Lévrier, historien de la presse et des médias

Emily Loizeau, autrice, compositrice, interprète

Alexie Lorca, maire adjointe à la culture à Montreuil

Germain Louvet, danseur étoile, Opéra National de Paris

Florent Marchet, auteur, compositeur, interprète

Agnès Marietta, autrice

Maguy Marin, Chorégraphe

Blandine Masson, réalisatrice

Joris Mathieu, directeur de théâtre et de compagnie

Elisabeth Mazev, comédienne

Bania Medjbar, réalisatrice

Mathieu Menghini, acteur culturel

Guillaume Meurice, journaliste

Jean-Christophe Meurisse, auteur, réalisateur et metteur en scène

Cyril Mokaïesh, auteur, compositeur, interprète

Gérard Mordillat, écrivain

Anna Mouglalis, actrice

Pierre Musso, universitaire

Olivier Neveux, universitaire

Benoît Ode, Co-secrétaire général FSU Culture

Serge Pauthe, comédien

Judith Pavard, responsable culture de l’après

Gilles Perret, Réalisateur

Thomas Pitiot, chanteur

Denis Podalydès, comédien

Jean-Michel Poulet, responsable culture de Debout

François Rancillac, metteur en scène

Serge Regourd, universitaire

Robin Renucci, comédien, directeur de scène nationale

Sylvie Robert, sénatrice PS

Mirabelle Rousseau, Metteuse en scène

Jean-Pierre Saez, acteur culturel

Sanseverino, auteur, compositeur, interprète

Aymeric Seassau, adjoint à la maire de Nantes

Maxime Séchaud, Comédien, CGT spectacle

Pierre Serna, historien

Albin de la Simone, chanteur

Michel Simonot, sociologue

Jean-François Sivadier, metteur-en-scène

Bruno Solo, comédien, réalisateur

Frédéric Sonntag, auteur et metteur-en-scène

Sophie Taillé-Polian, députée Génération.s

Béatrice Thiriet, compositrice

Denis Vemclefs, acteur culturel

Emmanuel Vérité, comédien

Gisèle Vienne, chorégraphe, metteuse en scène, réalisatrice

Sigolène Vinson, écrivaine

Gérard Watkins, acteur, auteur et metteur en scène

Tribune à retrouver et à partager sur humanite.fr

https://www.humanite.fr/culture-et-savoir/culture/nous-decretons-letat-durgence-culturelle-lappel-pour-de-nouveaux-etats-generaux-de-la-culture