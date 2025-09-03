10 septembre : pour tout bloquer, organisons notre colère !

Cet été, un appel à « tout bloquer » s’est popularisé à la suite des annonces budgétaires de François Bayrou. La nouvelle vague d’austérité de 43,8 milliards d’euros, présentée mi-juillet, est l’énième preuve du déclin choisi par nos dirigeants. C’est une nouvelle déclaration de guerre contre la classe travailleuse !

Quand Ursula von der Leyen, sans aucun mandat démocratique, soumet les nations européennes au diktat de Trump en acceptant un accord commercial largement défavorable avec les États-Unis, c’est toute la France qui est humiliée.

Quand Emmanuel Macron joue au chien de garde zélé de la bourgeoisie américaine à Washington, en défendant le soutien à la guerre en Ukraine, c’est toute la France qui est humiliée.

Quand François Bayrou persiste et signe pour l’austérité, et donc pour notre déclin, c’est toute la classe travailleuse qui est sacrifiée. La jeunesse n’y échappe pas : avec 19 % de chômage, une précarité grandissante, des formations sans débouchés et aucune confiance dans l’avenir, c’est une saine colère qui s’exprime.

Nous, Jeunes Communistes, l’affirmons : nous n’avons aucune confiance dans ces institutions pour mener la lutte et révolutionner le pays. Ni censure, ni dissolution, ni destitution ne suffiront à nous faire relever la tête.

La jeunesse ne veut plus d’une énième stratégie parlementaire qui ne mènerait qu’à une nouvelle désillusion. La seule priorité est le renforcement et l’organisation de notre classe !

Pour tout bloquer, organisons notre colère ! Seul le rapport de force nous permettra de conquérir des victoires et construire une France guidée par le progrès et débarrassée du capitalisme. Seule l’unité de notre classe nous permettra de reprendre la main sur nos formations, nos emplois, notre travail.

Nous avons besoin d’une révolution du travail pour redresser la France. Des emplois mieux payés, émancipateurs, utiles, qu’on a choisi, qui permettent à la jeunesse de se projeter et de croire à un avenir meilleur.

C’est pourquoi le Mouvement des jeunes communistes de France appelle à la mobilisation du 10 septembre, en revendiquant la création d’un million d’emplois pour sortir la jeunesse de la précarité et révolutionner la France !

Assan Lakehoul

secrétaire général du MJCF

Article publié dans CommunisteS, numéro 1052 du 3 septembre 2025.