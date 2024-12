12 000 signatures pour l’hôpital

Dans le cadre de la campagne sur les services publics menée par le Parti communiste français, les communistes des Mureaux ont décidé de se mobiliser et de rassembler bien au-delà de leurs rangs sur un sujet capital pour toutes les générations : la santé.

En effet, nous avons sur le territoire de notre commune et sur celui d’à-côté, un hôpital de proximité, celui de Meulan-Les Mureaux. Parce qu’il est entre deux groupements hospitaliers plus importants et que la politique des gouvernements successifs est à la mutualisation, celui-ci est régulièrement menacé par les coupes budgétaires et les fermetures (totales ou partielles) de services.

Encore cette année, au milieu de l’été et à l’hiver dernier, ses urgences étaient fermées plusieurs semaines. Il y a quelques années c’était le service de réanimation qui était menacé de fermeture. Or, sans réanimation, difficile de faire tourner un hôpital…

Et quand ce ne sont pas des fermetures de services, on ne remplace pas le personnel ou on ferme des lits… Ce qui revient, petit à petit, et de manière pernicieuse, à réduire les services rendus aux habitants et à les accueillir dans de moins bonnes conditions.

Il a fallu, il y a quelques mois, un mouvement social de plusieurs semaines de la part des soignants pour obtenir un poste supplémentaire de nuit. Ils sont souvent les derniers remparts à la fermeture de nos services publics !

C’est pour cela que les communistes remettent le sujet sur la table ! Et ça marche ! Plus de 12 000 signatures en ligne à notre pétition ainsi que des centaines de signatures papiers en porte-à-porte ou sur les marchés.

Les gens nous ont parlé également du désert médical que deviennent les villes et villages. Quand un médecin s’en va, c’est la croix et la bannière pour en trouver un nouveau ! Avec un délai de plusieurs mois d’attente quand on en trouve un.

C’est pourquoi nous avons également repris la proposition d’un centre municipal de santé afin de pouvoir répondre aux besoins de la population : seniors, familles et personnes suivant un traitement sont très inquiets par ce manque de réponse collective à nos problèmes. C’est un élément programmatique fort que nous pourrons porter lors des élections municipales.

Les gens nous le disent : l’État est défaillant ! Alors les communistes sont là pour leur apporter une autre réponse politique que tous ces libéraux ! Celle de la solidarité, des services publics et des biens communs.

Thibaud de Fleury-Fagnère

secrétaire de section Les Mureaux 78

Article publié dans CommunisteS, numéro 1021 du 4 décembre 2024.