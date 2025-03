12 millions – Le billet de Gérard Streiff

À lire la presse économique, les commentaires qui reviennent le plus souvent sur le constructeur automobile Stellantis sont : recul des ventes, perte de valeur boursière, baisse du chiffre d’affaires, situation préoccupante, défaillance de moteurs, scandale des airbags, etc., etc. En bon français, ça s’appelle la cata. Et ce tableau correspond en gros au bilan de l’ex-PDG Carlos Tavares viré en décembre dernier. C’est sans doute en guise de remerciements que Tavares va toucher, nous apprend la presse, 12 millions d’euros ! On n’ose pas imaginer ce qu’il aurait palpé s’il était parti sur des résultats à la hausse.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1032 du 5 mars 2025.