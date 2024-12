18 décembre 2024 : Journée internationale des droits de tous les travailleurs et travailleuses migrant.es et de leur famille

La Journée internationale des migrant.es du 18 décembre 2024 consacre l'adoption, le 18 décembre 1990, de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs et travailleuses migrant.es et des membres de leur famille, par l’assemblée générale de l'ONU.

L’objectif des mobilisations organisées cette année partout en France le 18 décembre 2024 est de déconstruire les clichés. Mais aussi de promouvoir les droits, validés par les conventions de l’Organisation Internationale du Travail, pour les travailleuses les travailleurs migrants et leur famille quelle que soit leur nationalité. Parce que la précarisation des droits des migrants est en aggravation constante partout dans le monde, la France doit ratifier cette convention.

Les droits fondamentaux sont sans cesse remis en cause face à la montée des idées fascistes, de l’extrême droite et de la droite extrême. Cette année encore, plus de 120 millions de femmes, d’enfants et d’hommes sont poussés vers l’immigration forcée selon la commission européenne. Ils fuient les horreurs de la guerre, les crises climatiques, les ravages de l’impérialisme et la violence du capitalisme.

Aux Etats-Unis, en Europe et en France, les forces réactionnaires instrumentalisent ces phénomènes migratoires faisant des immigré.e.s des boucs émissaires les accusant de tous les maux et ignorant la richesse de leurs compétences, de leurs contributions économiques et culturelles. Sans elles et sans eux, ce sont des pans entiers de nos industries, de nos services publics, de notre agriculture qui ne fonctionneraient plus. Le Parti communiste français dénonce la loi immigration Darmanin et les circulaires Retailleau qui les fragilisent encore plus et favorisent leur exploitation. Nous continuerons à lutter pour la régularisation des travailleurs et travailleuses ”sans papier”.

Le Parti communiste français ne cessera de se battre contre toutes les injustices, pour le respect du droit international et pour défendre les intérêts de classe de tous les travailleurs.

Nous restons mobilisés pour obtenir des voies de migration légales et sécurisées et mettre fin aux drames qui se jouent aux frontières de l’Europe, notamment en Mer du Nord et en Méditerranée.

Ce 18 décembre 2024, nous appelons à rejoindre les mobilisations organisées par les associations et les syndicats.

Fabien Roussel

Paris le 18 décembre 2024.