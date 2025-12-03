18 mois – Le billet de Gérard Streiff

Jordan Bardella fait des scores effarants dans les sondages et des instituts n’hésitent pas, déjà, à nous le vendre comme président. C’est dire la force des idées d’extrême droite qui appellent une riposte de taille. En même temps, le scrutin est dans 18 mois ; dans un passé récent, nous en avons vu défiler des candidats qui se voyaient, eux aussi, élus dans un fauteuil, poussés par les mêmes sondeurs. C’était le cas de Raymond Barre en 1988 ; de Balladur en 1995 ; de Jospin en 2002 ; de Strauss-Kahn en 2012 ; de Fillon ou Juppé en 2017. C’est qu’il s’en passe des choses en 18 mois.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1065 du 3 décembre 2025.