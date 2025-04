1er Mai : Pour l’emploi des jeunes, contre la précarité !

À l’approche du 1er Mai, Journée internationale de lutte des travailleuses et des travailleurs, nous appelons les jeunes à se mobiliser massivement dans la rue.

Cette année, plus que jamais, notre voix doit porter pour exiger un avenir digne : l’emploi pour toutes et tous les jeunes, et la fin de la précarité.

Partout en France la jeunesse est frappée de plein fouet par les conséquences du capitalisme qui sacrifie nos vies et notre avenir au profit du capital. Que nous soyons lycéens, étudiants, apprentis ou jeunes travailleurs, la même réalité s’impose : contrats précaires, bas salaires, conditions de travail dégradées, diplômes dévalorisés qui ne garantissent plus l’accès à un emploi stable.

L’insertion professionnelle des jeunes est un parcours du combattant. La formation professionnelle est dévoyée pour produire une main-d’œuvre bon marché pour le patronat. Elle ne garantit même pas un emploi stable et utile à la fin de la formation. Même une fois en emploi, la multiplication des contrats courts et la logique de l’ubérisation nous enferment dans une instabilité permanente et augmentent le risque de chômage, nous privant de construire notre avenir sereinement.

Nous refusons d’être une génération sacrifiée, contrainte à la survie et à l’incertitude. La précarité n’est pas notre avenir !

Face à cette situation, le Mouvement jeunes communistes de France mène une campagne pour créer 1 million d’emplois afin de sortir les jeunes de la précarité et révolutionner la France. Selon nous, cela passe par la planification de la production et des formations, en particulier dans les secteurs les plus stratégiques. Il est possible de créer massivement des emplois utiles dans l’industrie, la santé, l’éducation, la transition écologique.

La création d’emplois ne doit plus être le monopole des capitalistes et du patronat, dont les décisions des dernières décennies ont détruit l’économie du pays, notamment ses capacités de production et d’innovation. Le pouvoir ne cesse de favoriser la rentabilité du capital, avec mille cadeaux fiscaux et sociaux, dérogations au droit du Travail, subventions publiques massives, financiarisation des activités, pour un résultat largement négatif.

Pour ce 1er Mai et tous les prochains mois, le MJCF revendique :

Un plan massif pour l’emploi des jeunes, garantissant un avenir stable et émancipateur pour toutes et tous.

La fin des contrats précaires et la généralisation du CDI, pour mettre un terme à l’exploitation et redonner du sens au travail.

Un service public de l’orientation ambitieux, pour garantir l’accès aux formations et aux métiers qui répondent aux besoins de la société et aux aspirations des jeunes.

La revalorisation de la formation professionnelle, avec des stages mieux rémunérés et encadrés, et des parcours qui forment des citoyens à part entière, pas seulement une main-d’œuvre bon marché.

C’est pourquoi nous appelons tous les jeunes, étudiants, apprentis, lycéens, jeunes travailleurs, privés d’emploi, à faire du 1er Mai 2025 une journée de mobilisation historique pour l’emploi des jeunes et contre la précarité.

Construisons ensemble l’alternative à la précarité et au chômage.

Construisons un avenir où l’emploi est un droit, pas un privilège, où le travail est source d’émancipation, pas d’exploitation.

Le MJCF

Article publié dans CommunisteS, numéro 1039 du 30 avril 2025.