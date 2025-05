1er mai : aux côtés des salarié·es unis pour la paix et le progrès !

En ce 1er mai, journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs et travailleuses, le PCF est à leurs côtés pour révolutionner le travail et porter une alternative de paix et de progrès social et écologique.

Partout en France, les communistes iront à la rencontre de nos concitoyennes et concitoyens, sur les points de vente du muguet, et appellent dans les plus de 260 manifestations en cours, à l'unité du monde du travail et à la mobilisation populaire autour de 3 priorités :

1) Agir pour la paix en Ukraine, en Palestine et partout sur la planète, et pour la solidarité internationale et la coopération entre nations et peuples libres souverains et associés, afin de construire une alternative globale à l'alliance des réactionnaires, de la droite extrême et de l'extrême droite.

2) Refuser une économie de guerre, un plan d'austérité de 40 milliards d'euros et augmenter les salaires, gagner l'égalité professionnelle femmes-hommes, développer l'emploi, la formation et abroger la réforme des retraites.

3) Investir pour une nouvelle industrialisation de la France, pour gagner la bataille de l’énergie et du climat, pour la réappropriation sociale de la production du pays avec des nationalisations stratégiques et des pouvoirs d'intervention des salariés, la mobilisation de l'argent de l'Etat, des banques, des entreprises pour répondre aux besoins sociaux et relever le défi écologique.

C'est le sens de l'action du PCF, de l'engagement de son secrétaire national Fabien Roussel affirmant "Le parti pris du travail" pour donner une grande ambition à la France et à la gauche, construire l'alternative à la droite au pouvoir et à l'extrême droite.

Ensemble, soyons forts, unis, construisons l'alternative !

Paris, le 1er mai

Parti communiste français.