20 ans du décès de Yasser Arafat : ne pas laisser tomber le rameau d'olivier

Il y a 20 ans s'éteignait à Paris Yasser Arafat, dirigeant historique de l’Organisation de libération de la Palestine. Il demeure un des grands acteurs des luttes de libération nationale et un des grands bâtisseurs d'une paix qui ne peut exister que dans la justice et dans le droit. Il restera devant l'histoire la principale figure de la lutte du peuple palestinien pour la réalisation de ses légitimes droits nationaux.

Avec Yasser Arafat, l’OLP aura conduit le combat national palestinien en veillant à ce que son indépendance soit respectée contre toutes les tentatives d’instrumentalisation dont il aura pu faire l’objet. Refusant les logiques de l’essentialisme et de l’intégrisme religieux, elle aura initialement menée la lutte armée conçue comme une guerre populaire prolongée ne visant pas les civils israéliens, avant de rechercher à partir de 1974, les conditions d'une solution politique au conflit israélo-palestinien.

Prix Nobel de la paix, conjointement avec Yitzhak Rabin et Shimon Peres, Yasser Arafat aura ainsi porté l'exigence d'une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, jusqu’à être l’artisan des accords d’Oslo qui auraient pu et dû permettre la coexistence de deux États sur la terre de Palestine.

L'échec de ces accords à la suite de l’assassinat de Yitzhak Rabin, du fait du refus des gouvernements israéliens successifs de mettre fin à la colonisation des territoires palestiniens, encouragés par la passivité et la complicité des États occidentaux, ne remet pas en cause cet objectif stratégique et historique. L’hécatombe sanglante que connaît actuellement le Proche-Orient en est la tragique illustration.

Le fait que Yasser Arafat ait choisi Paris pour se faire soigner en sécurité, alors qu’il était assiégé à Ramallah par l’armée israélienne et que sa vie était quotidiennement menacée, montre l'importance qu'il accordait au rôle que la France doit jouer. Elle doit aujourd'hui se montrer à la hauteur de l'attente que Yasser Arafat avait placée en elle.

Le PCF, aura entretenu des liens de solidarité étroits avec Yasser Arafat et l’OLP, qui se poursuivent jusqu’à nos jours. Il rend aujourd'hui à nouveau hommage au combattant du droit international et à sa lutte pour la paix par l'établissement d'un État Palestinien laïc et démocratique, aux côtés de l'État d'Israël.

Alors que le peuple palestinien fait face à une des plus grandes catastrophes de son histoire du fait d'un gouvernement israélien d'extrême droite acharné à détruire la revendication nationale palestinienne, le meilleur hommage que la France devrait rendre à Yasser Arafat serait d'agir urgemment pour un cessez le feu permanent et général au Proche-Orient, de reconnaitre l'État de Palestine sur la base des frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale, de mettre fin à la colonisation et à l'occupation israéliennes de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de Gaza, de proposer à ses partenaires de l’Union européenne que des sanctions soient immédiatement prises contre le gouvernement Netanyahou tant qu’il bafouera toutes les résolutions de l’ONU.

Paris le 11 novembre 2024,

Parti communiste français.