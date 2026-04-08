23 & 24 mai : L'ANA du MJCF !

L’Assemblée nationale des animateurs et animatrices de notre Mouvement se tiendra les 23 et 24 mai prochain, dans notre siège place du Colonel Fabien à Paris. Près d’un an après notre 44e congrès, ce temps démocratique va nous permettre d’ajuster notre militantisme, et d’établir la feuille de route de notre campagne nationale. L’année militante qui ne va pas tarder à s’achever a été déterminante pour les jeunes communistes : déploiement d’une nouvelle campagne, forte activité internationaliste, renforcement de nos structures militantes.

Dans ce contexte, beaucoup de défis s'ouvrent à nous : s’adresser aux jeunes dans leur diversité, s’implanter dans des lieux qui nous sont encore inconnus, diversifier et améliorer nos gestes d’organisation, etc. Cette ANA 2026 tâchera d’y répondre. Dans la période, rien n'est simple. Malheur à celui qui est sûr de lui, malheur aux idées toutes faites, malheur à l'excès de confiance. Plus que jamais nous avons besoin d'intelligence collective.

Nous lançons donc une grande consultation de chaque structure militante pour affiner nos gestes, repenser notre manière de militer, préciser notre adresse. Cette consultation aboutira sur un travail en atelier sous la coupole, thème par thème. Nous mettons tout en place pour que les cerveaux fonctionnent, pour que les stylos écrivent, pour que les claviers tapent... Pour que les bouches s'ouvrent, tout simplement !

Assan LAKEHOUL

Secrétaire général du MJCF

Article publié dans CommunisteS, numéro 1081 du 8 avril 2026.