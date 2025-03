Le 24 mars, une journée de contributions et d’échanges

Les services publics donnent lieu à des luttes nombreuses et diverses, locales et nationales, dans lesquelles les communistes, en tant que travailleurs, usagers, élus, sont très impliqués : défense des services publics de proximité, mise en place de gratuités et de tarifications avantageuses, recrutements et respect du statut des travailleurs, luttes contre le démantèlement des grands opérateurs publics et contre les privatisations, mise en place de régies publiques à l’échelle municipale, etc.

Héritages de décennies de luttes et d’appropriation sociale collective, les services publics sont porteurs d’un projet de société solidaire et émancipée, fondée sur les biens communs et misant sur les capacités et la créativité humaines, pour un développement efficace de toute la société et de l’économie. Ils constituent la réponse aux besoins nouveaux qui s’expriment dans tous les domaines.

Pour reprendre les mots forts d’Anicet Le Pors, les services publics peuvent fédérer la société tout entière, dans un mouvement aujourd’hui contrarié mais inéluctable d’unification du genre humain.

Les services publics sont au cœur du projet communiste, mais ils font face à de multiples offensives pour les aligner sur les règles du marché et de la concurrence, afin d’en faire des sources de profit pour un capitalisme en crise aggravée.

Ils sont ainsi au cœur d’un affrontement de classe majeur, suscitant des résistances nombreuses qu’il s’agit d’unifier autour d’une perspective commune et de propositions immédiates et concrètes, afin de construire un nouveau chemin de conquête et d’appropriation démocratique des activités humaines.

Quels principes du service public pour une république sociale, démocratique, laïque ? Quelle articulation entre services publics et industrie ? Quelle unification du statut des travailleurs des services publics ? Quels financements du développement des services publics ? Quelle place des services publics de proximité ? Quelle intervention démocratique sur l’élaboration des besoins de services publics ?

Voici quelques-unes des questions auxquelles la journée de contributions et d’échanges sur les services publics entend répondre, dans un dialogue entre le projet communiste, les luttes et la société, à partir d’une série de contributions organisées en tables rondes pour approfondir notre conception des services publics et se confronter aux obstacles qui entravent leur développement efficace.

Passer des luttes de défense sectorielle pour les services publics à des revendications politiques globales et communes pour leur développement et leur appropriation démocratique, voilà l’enjeu du 24 mars. La réussite de la journée repose sur la rencontre et la contribution des luttes portées localement par les communistes.

Nous appelons à la participation de toutes les fédérations autour de leurs batailles et revendications locales, pour réussir ensemble cette étape importante de l’approfondissement de notre projet pour les services publics.

Muriel Ternant

membre du CEN

Article publié dans CommunisteS, numéro 1032 du 5 mars 2025.