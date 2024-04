Quoi de neuf pour nos concitoyens à partir de ce 2 avril ?

👉 L’inflation continue d’augmenter : le chariot test du journal La Voix du Nord dépasse les 150 euros (150,58). Un record ! Il était de 140 euros en 2023 et de 130 euros en 2022. À raison de deux chariots par mois pour une famille, chacun peut estimer la perte de son pouvoir d’achat. La tromperie de Bruno Le Maire sur le panier soi-disant garanti est énorme.

👉 Idem sur le prix de l'essence qui repart à la hausse. Plusieurs grandes surfaces mettent fin au 1er avril à leur opération prix coûtant. Le racket continue malgré toutes les annonces du gouvernement

👉 A la même date, les franchises médicales doublent. Le gouvernement va nous prendre 850 millions d’euros. En toute discrétion et aux dépens de gens fragilisés par la maladie.

👉 Les factures d’électricité arrivent : Depuis février, le prix a bondi de 10%. Pourtant, grâce au nucléaire, nous avons l'électricité la moins chère d’Europe. Mais le gouvernement préfère nous taxer.

Ce gouvernement nous pompe comme jamais mais il continue de se plaindre et en demande encore plus !

Pourtant, depuis trois ans, grâce à l’inflation, l’État s'engraisse sur notre dos avec la TVA. Mais silence, sujet tabou. La rentrée fiscale de TVA est passée de 156,7 milliards d’euros en 2019 à 210 milliards en 2023 : +53,6 milliards ! Vous avez dit déficit ?

En quelques années, la richesse des 500 plus grandes fortunes de France a même doublé ! Mais les escrocs nous préviennent: « Il ne faut surtout pas augmenter la fiscalité sur le capital ».

Alors comment définir autrement l’action de ce gouvernement que par une énorme tromperie ?

Cela fait des années, des mois, qu’il nous demande de faire des efforts, d’accepter des sacrifices au nom de « l’équilibre des comptes de la Sécurité Sociale », au nom de « la dette record » brandie en étendard, au nom « des prélèvements obligatoires les plus élevés du monde ». Et tout y passe : hausse de l’âge de départ à la retraite à 64 ans sans gagner plus, hausse des factures d’électricité, des impôts fonciers, des franchises médicales, des prix de l’alimentation, des taux d’intérêts, du litre d’essence jusqu’aux attaques indignes contre les privés d’emploi.

Et la France va-t-elle elle mieux ? Bien sûr que non !

Mais pour ce gouvernement ultra libéral, ce triste constat sert de prétexte pour nous demander de nouveaux sacrifices, de nouveaux efforts.

Ce gouvernement et ses ministres nous mentent sur l’état de la France

Car la France est riche, riche de ses femmes et de ses hommes qui travaillent, produisent, créent, enseignent, nourrissent, soignent, transportent, nettoient. Jamais la France n’a produit autant de richesses grâce à elles, grâce à eux !

Pour preuve, le CAC40 a distribué 411,3 milliards de dividendes et rachats d’actions entre 2018 et 2023.

Voilà comment le fruit de notre travail est volé, détourné. Non seulement on travaille plus longtemps, mais en plus nos salaires, nos retraites n’augmentent pas et, cerise sur le gâteau nous payons plus cher nos factures, nos médicaments, nos impôts fonciers. Nous sommes pompés par tous les bouts.

Que l’on soit ouvrier, fonctionnaire, boulanger, agriculteur, le fruit du travail ne permet plus de vivre correctement.

Ne nous laissons plus abuser !

Bravo à ces salariés qui se mobilisent pour des hausses de salaires comme ceux d’Auchan, de Monoprix, de Vertbaudet, bravo aux fonctionnaires unis en intersyndicale , bravo aux agriculteurs qui ont crié leur colère massivement.

C’est dans le monde du travail et dans la jeunesse que la France doit investir !

C’est en eux et dans la jeunesse que la France doit investir !

Le 9 juin, cette occasion nous est donnée. Avec Léon Deffontaines, votez pour la liste de la gauche unie pour le monde du travail !