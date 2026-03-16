2nd tour des municipales : les communistes mobilisés pour gagner !

Ce dimanche 15 mars, les Français et les Françaises se sont exprimés par leurs votes. Ils doivent être entendus.

Leur abstention, la plus forte au scrutin municipal de ces dernières décennies hors crise sanitaire, montre l’ampleur de la crise de la démocratie qui appelle de profonds changements de politique pour répondre à leurs attentes.

Cette crise appelle plus que jamais une rupture avec les politiques d'austérité, une nouvelle République sociale, laïque et démocratique et une nouvelle utilisation de l'argent.

C’est une urgence d’autant plus grande que l’extrême droite, qui continue de progresser à ce scrutin, représente un péril mortel pour la République. Cette progression n’est pas une fatalité comme le montrent plusieurs des victoires de notre parti lors de ce premier tour par le large rassemblement des électeurs et électrices. Des victoires qui en appellent d’autres, notamment à Nîmes où la liste de large rassemblement que nous conduisons peut l’emporter dimanche prochain !

A l’issue de ce premier tour des élections municipales, le PCF appelle à amplifier partout en France les rassemblements qui permettront de battre l’extrême droite et la droite, dont le glissement idéologique s'accentue.

Les maires PCF et apparentés remportent dès ce premier tour des centaines de communes dont au moins 72 communes de plus de plus de 3500 habitants.

Parmi elles, Saint-Amand-les-Eaux (59) est remportée au 1er tour par Fabien Roussel ainsi que Tergnier (02), Port-de-Bouc, Septèmes-les-Vallons (13), Ploufragan (22), Boulazac-Isle-Manoire (24), Saint-Martin d’Hères (38), Tarnos (40), Saran (45), Raismes (59), Montataire (60), Avion, Méricourt (62), Allonnes (72), Dieppe, Oissel, Saint-Etienne du Rouvray (76), Mitry-Mory (77), Limay (78), Saint-Junien (87), Grigny (91), Bagneux, Gennevilliers (92), Fontenay-sous-Bois, Montreuil, Tremblay-en-France (93), Bonneuil-sur-Marne (94). Ces résultats montrent la capacité de rassemblement de nos listes. Des maires communistes sont néanmoins battus dès ce premier tour, nous saluons leur engagement au service des habitantes et des habitants, partageons leur déception, et nous poursuivrons avec eux les luttes sociales et démocratiques dont le pays à besoin.

Dans de nombreuses autres communes, plusieurs centaines des listes que nous conduisons seront présentes au second tour.

C’est notamment le cas à Martigues (13), Vierzon (18), Échirolles (38), Châlette-sur-Loing (45), Douchy-les-Mines, Somain (59), Lillers (62), Cabestany (66), Vénissieux (69), Champs-sur-Marne (77), Corbeil-Essonnes (91), Malakoff, Nanterre (92), Bobigny, La Courneuve, Noisy-le-Sec, Sevran, Stains (93), Chevilly-Larue, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Villejuif, Vitry-sur-Seine (94), nous appelons les électrices et les électeurs qui nous ont soutenus au 1er tour et tous les abstentionnistes à se mobiliser massivement en faveur de ces listes dimanche prochain.

Au-delà de ces listes, le PCF est engagé dans des majorités de gauche sortantes.

C’est notamment le cas dans les deux plus grandes villes de France, à Paris et à Marseille. Dans ces villes comme dans toutes les villes où les majorités sortantes sont au second tour, nous appelons à la mobilisation la plus large pour que les listes auxquelles nous participons puissent l’emporter dimanche prochain.

Paris, le 16 mars 2026

Parti communiste français.