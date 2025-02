3 % - Le billet de Gérard Streiff

Le Président Macron vient de dénoncer la règle des 3 % de déficit public dans une interview au Financial Times, affirmant que « ce cadre financier et monétaire dans lequel nous vivons est caduc ». Bien, mais c’est pourtant au nom de ces fameux 3 % que lui et les siens nous infligent depuis des décennies budgets d’austérité sur budgets d’austérité. Il paraît que le Président serait tenté d’organiser un référendum mais il ne trouverait pas de thème. Alors une suggestion : qu’il organise un référendum sur Maastricht, 30 ans plus tard. Et le peuple réglerait vite fait cette question des 3 %.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1030 du 19 février 2025.