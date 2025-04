44e Congrès du MJCF - Priorité à l’emploi des jeunes et à la reconnaissance de la Palestine

Le Mouvement jeunes communistes de France (MJCF) a tenu son 44e Congrès à Bobigny du 11 au 13 avril.

Plus de 260 militants âgés de 15 à 30 ans, venus de toute la France, ont débattu sur des questions sociales et écologiques afin de finaliser leur texte d’orientation qui fixe la ligne directrice. Sous le titre « Une organisation proche, utile et révolutionnaire », ce congrès a permis de souligner les axes majeurs de l’action du Mouvement.

Parmi les décisions centrales, le MJCF a adopté le lancement d’une vaste campagne nommée « 1 million d’emplois, pour sortir les jeunes de la précarité et révolutionner la France ». Cette initiative se veut une réponse concrète aux difficultés rencontrées par la jeunesse en matière d’emploi, en partant de leurs expériences quotidiennes pour susciter une réflexion critique sur le système capitaliste et les formes d’emploi précaire comme l’ubérisation. L’objectif affiché est de promouvoir une meilleure orientation et formation des jeunes vers des secteurs d’activité porteurs de sens et d’utilité sociale, en insistant particulièrement sur le développement de formations professionnelles de qualité et de dispositifs d’alternance offrant de réelles perspectives d’emploi. Cette campagne se revendique également féministe, avec la volonté de combattre l’orientation sexuée des métiers, les logiques patriarcales persistantes dans le monde du travail, et de parvenir à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. La suppression du dispositif de sélection Parcoursup est également une revendication forte portée par cette campagne.

Sur le plan international, le congrès a été un lieu d’échanges importants avec des délégations venues de divers pays, notamment de Palestine et d’Israël, qui ont pu partager leur engagement commun contre la politique de colonisation menée par le gouvernement d’extrême droite israélien. Le MJCF entend intensifier son action en faveur d’une résolution politique du conflit israélo-palestinien, en proposant des pistes concrètes pour instaurer une paix durable entre les deux peuples. Dans cette perspective, le Mouvement s’engage à mener une bataille active pour obtenir la reconnaissance officielle de l’État palestinien par la France. Le secrétaire général du MJCF, Assan Lakehoul, a insisté sur la richesse de ces échanges internationaux et sur l’importance d’une analyse anti-impérialiste pour construire une paix juste et durable.

Le 44e Congrès a également été marqué par l’élection de Camille Mongin au poste de secrétaire nationale de l’Union des étudiants communistes (UEC). Elle a exprimé sa volonté de « continuer à faire de l’UEC un mouvement de masse » et de renforcer son implantation dans les différentes filières d’études, y compris les filières professionnelles comme les IUT.

Assan Lakehoul, réelu ce week-end, a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des débats et au dynamisme actuel du MJCF, qui compte près de 70 fédérations et a vu le nombre de ses adhérents doubler depuis le congrès de 2022. L’objectif principal pour le MJCF est d’« amener les jeunes à une remise en question du capitalisme » en se positionnant comme une organisation militante de référence, solidement implantée au niveau local et attentive aux préoccupations spécifiques de la jeunesse.

Amado Lebaube

Article publié dans CommunisteS, numéro 1038 du 16 avril 2025.