4 octobre à Toulouse : Rendez-vous à la Fête de l’Avant-Garde !

Pour la deuxième année consécutive, les Jeunes Communistes de Haute-Garonne ouvrent la rentrée populaire avec la Fête de l’Avant-Garde. Fidèle à l’esprit du journal, cet événement sera un grand moment de fraternité internationale, de culture et de lutte. C’est une deuxième édition très ambitieuse qui se profile : la journée sera riche en débats, en concerts et en camaraderie.

Au programme : débats, concerts, coin lecture… mais aussi des rencontres avec des représentantes et représentants de France-Cuba, de l’Association France-Palestine Solidarité, ainsi que le stand du PCF. Toutes et tous affirment la solidarité avec les peuples en lutte contre l’impérialisme et l’oppression.

Un programme dense est prévu, rythmé par deux débats forts. Le premier sera consacré à Cuba : nous y dénoncerons le blocus américain et l’inscription arbitraire du pays sur la liste des États soutenant le terrorisme. Face à ces attaques, nous mettrons en lumière les conquêtes sociales de la Révolution dans l’éducation, la culture, le sport, la santé et la coopération médicale, en présence d’un représentant de l’ambassade de Cuba.

Le second débat reviendra sur la Commune de Paris, grande page de l’histoire ouvrière et populaire. Nous y analyserons son contexte, son organisation et ses politiques émancipatrices, aux côtés du youtubeur Oui d’accord.

Après ces moments studieux viendra le temps de la fête avec, d’abord, en première partie de soirée, des artistes de rap et, pour la seconde partie de soirée, un artiste techno.

Mais cette Fête de l’Avant-Garde, ce n’est pas seulement des débats : c’est aussi une friperie solidaire pour permettre aux jeunes de se vêtir à moindre coût ; un tournoi de pétanque, sport populaire et symbole du Sud où la compétition s’annonce disputée ; ainsi qu’un coin lecture pour découvrir notre journal : l’Avant-Garde. Nous aurons également une exposition féministe, un stand coiffure et même un bar à paillettes.

Les solidarités internationales seront présentes, avec des espaces dédiés au partage des combats et au renforcement de nos liens de lutte.

Cette Fête de l’Avant-Garde sera l’occasion de se retrouver dans une ambiance conviviale et combative, de partager un repas, de découvrir des artistes engagés, mais aussi de nourrir la réflexion collective autour des combats qui nous rassemblent. L’ambition est clairement affichée : organiser une grande fête toulousaine portée par notre journal, un rendez-vous populaire mêlant culture, débats et solidarité.

Rendez-vous à la fédération du PCF de Haute-Garonne, à Toulouse, 1 allée Marc Saint-Saëns, le samedi 4 octobre de 14h à 2h du matin.

Article publié dans CommunisteS, numéro 1055 du 24 septembre 2025.