80e anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale en Europe - intervention de Fabien Roussel

Voici exactement 80 ans, la capitulation du nazisme mettait un terme à l'une des plus abominables barbaries que l'humanité ait eu à subir.

L'extrême droite au pouvoir et le fascisme en Europe ont plongé le monde dans une guerre apocalyptique.

Plus de 60 millions d'êtres humains, civils en majorité, y ont perdu la vie et parmi eux, 6 millions de Juifs et des centaines de milliers de Tziganes, de personnes handicapées, d'homosexuels, de résistants ont été victimes de la plus gigantesque entreprise génocidaire imaginée dans l'histoire.

Et tout cela au nom d'une idéologie fondée sur la haine, le racisme, l'antisémitisme et la destruction d'êtres humains jugés inférieurs.

Au sortir de cette épreuve, un cri avait jailli des nations et des peuples, enfin libérés de la servitude. Et qui disaient Plus jamais ça ! De cette période étaient nés d'immenses espoirs. A l'image de celui que consacra dans notre pays le programme du Conseil national de la Résistance et des Jours heureux.

De grandes avancées du droit international voyaient aussi le jour, codifiées par la Charte des Nations Unies.

Hélas !

Hélas ! Aujourd'hui resurgissent des fascismes, des populismes, des intégrismes fanatiques. Et la haine de l'autre revoit le jour.

Tout est fait pour diviser les peuples en désignant des boucs émissaires à leurs souffrances. Un nouveau négationnisme s'épanouit, cherchant à effacer des mémoires la trace des crimes du passé

De l'Ukraine à Gaza, de l'Arménie et du Kurdistan à l'Afrique. Des peuples se retrouvent une nouvelle fois sous les bombes, niés dans leur droit imprescriptible à vivre libres et en paix.

L'extrême droite, chassée il y a 80 ans, revient en Europe, encouragée par la victoire de Donald Trump aux États-Unis.

L'heure est à résister, à résister et à nourrir l'espoir.

L'espoir de reconquérir le droit et la justice.

Construire la paix et construire un nouvel ordre du monde. La France a la responsabilité d'agir en ce sens parce qu'elle fut au nombre des vainqueurs sur le nazisme et parce que sa voix porte au-delà de ses frontières à chaque fois qu'elle parle de liberté.

Fidèles à leur engagement dans la Résistance, les communistes veulent mettre toute leur énergie au service de ce combat vital. Parce que nous ne voulons plus jamais ça.

Paris, le 8 mai 2025

Fabien Roussel

