Le 27 janvier 2025 marque le 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, l'un des lieux les plus emblématiques de la barbarie nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

En cette journée de commémoration, nous rendons hommage à tous les hommes et toutes les femmes qui y ont perdu la vie. Cibles de prédilection de l'entreprise génocidaire nazie, les juifs furent particulièrement nombreux à connaître cet enfer.



Le 27 janvier 1945, l'Armée soviétique a libéré les survivants du camp d'Auschwitz, mettant fin à des années de souffrance et de terreur. Cependant, les cicatrices laissées par les horreurs vécues dans ce lieu restent gravées dans la mémoire collective, comme un rappel du danger des idéologies de haine, de discrimination et d'intolérance.



Les derniers témoins de cette extermination de masse nous rappellent la nécessité de préserver la mémoire de ce génocide pour que de telles atrocités ne se répètent pas.

Cette commémoration n'est pas seulement un moment de recueillement. Elle doit être une réflexion sur l'enracinement de l'antisémitisme à travers les siècles et sa résurgence massive dans nos sociétés. Elle doit souligner également l'importance de la transmission de cette histoire aux générations futures.



Gardant profondément en mémoire l'horreur infinie qui fut déchaînée par les nazis à Auschwitz-Birkenau, nous appelons à la plus grande vigilance et à l'effort le plus résolu : tout doit être fait pour éradiquer l'antisémitisme et toutes les formes de racisme.

Parti communiste français,

Le 27 janvier 2025

Déclaration de Fabien Roussel à l'occasion de la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste