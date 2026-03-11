Un 8 mars de grande mobilisation !

Plus de 200 000 personnes ont manifesté sur tout le territoire

L’occasion aussi d’exprimer toute notre solidarité aux femmes du monde entier, en particulier aux Iraniennes et aux Afghanes. Elles sont les premières victimes des conflits armés, des dérèglements climatiques et des gouvernements réactionnaires et fascisants.

En Europe comme ailleurs, l’extrême droite prend place et menace. Nous sommes fières d’avoir tenu à distance le collectif Némésis de nos manifestations. Le féminisme d’extrême droite n’existe pas. C’est un leurre.

Faisons des élections municipales un nouvel élan pour obtenir l’égalité réelle, contre les violences sexistes et sexuelles. Dans nos communes, l’égalité doit continuer à se construire autour de plusieurs leviers essentiels :

Centres municipaux de santé garantissant l’accès à l’VG.

Aides renforcées pour les familles monoparentales.

Aménagement des cours d’école et de l’espace public pour plus de mixité.

Lieux d’accueil pour les femmes victimes de violences.

Développement des modes de garde publics.

Budgets municipaux sensibles au genre.

Valorisation des métiers à prédominance féminine.

À Nancy, Clermont-Ferrand, Marseille, Paris, Mitry-Mory, Vitry sur Seine, Saint-Amand-les-Eaux et dans plein d’autres communes, des lieux spécifiques à destination des femmes ont ouvert pour les mettre en valeur, les protéger ou les informer.

Les services publics sont la clé d’une politique publique féministe. L’accès aux transports, aux crèches, aux soins, aux équipements culturels et sportifs conditionne l’égalité réelle. L’attribution des subventions aux associations doit respecter le principe de l’éga-conditionnalité.

Face aux reculs imposés par les politiques libérales, à la menace de l’extrême droite, les communistes sont en première ligne pour faire progresser les droits des femmes.

Pour une Révolution sociale et féministe !

Shirley Wirden

membre du CEN

Article publié dans CommunisteS, numéro 1077 du 11 mars 2026.