+ de 1000 demandes d’adhésions

« Il y a des décennies où rien ne se passe; et il y a des semaines où des décennies se produisent. »

Au lendemain d’élections européennes et législatives où le Rassemblement national a confirmé son hégémonie sur la scène politique française et au moment où les quatre forces du Nouveau Front populaire essaient tant bien que mal de faire émerger dans leurs rangs une figure suffisamment consensuelle pour gouverner le pays, on peut sans aucun doute affirmer qu’il s’est bien produit des décennies lors de ces dernières semaines.

Cette séquence politique intense, durant laquelle une arrivée au pouvoir du Rassemblement national a plus que jamais été une alternative crédible, aura également été un électrochoc pour beaucoup de nos concitoyen·nes qui s’étaient ces dernières années éloigné·es de la politique et plus encore des partis.

Dès le 10 juin, lendemain des élections européennes, nous avons constaté un sursaut dans nos demandes d’adhésion en ligne, dépassant en moins d’une semaine les 500 nouvelles demandes d’adhésion. À ce jour, même si le rythme s’est un peu essoufflé après le second tour des élections législatives, nous en sommes à plus de 1 000 demandes effectuées sur le site national.

À ces demandes en ligne se rajoutent également les adhésions réalisées par les camarades dans chacune de leurs fédérations. Sur le pont lors des européennes, et repartant dès le lendemain en campagne pour les législatives, nos infatigables militant·es communistes ont montré que nous étions le premier rempart aux idées nauséabondes du Rassemblement national.

Notre histoire, lointaine ou actuelle, nos combats, nos valeurs…, c’est tout cela qui nous permet d’être encore aujourd’hui une force crédible dans la lutte contre la menace que représente le Rassemblement national pour notre pays et sa population. Nos nouveaux, nouvelles adhérent·es ne s’y sont pas trompé·es, en s’engageant au Parti communiste ils et elles ont conscience de s’inscrire dans plus de 100 ans de combat antifasciste.

Le combat n’est pas fini, nous avons encore beaucoup à accomplir dans les semaines, les mois et les années qui viennent, mais nous pourrons compter sur celles et ceux qui n’acceptent pas la défaite et qui seront nombreux·ses à venir lutter à nos côtés.

Partout, tout le temps, continuons de faire adhérer à notre beau Parti !

Lena Mons

Article publié dans CommunisteS, n°1005, 17 juillet 2024.