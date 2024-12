A Matignon, pour Mayotte et pour le changement

Nous serons présents à la réunion organisée par le Premier ministre pour l’exhorter à accélérer l’aide aux habitants de Mayotte.

Face à l’extrême gravité de la situation qui frappe l’ile, nous porterons l’exigence d’une mobilisation exceptionnelle des moyens de l’État et réclamerons que la France fasse appel à l’aide internationale et aux ONG spécialisées dans la gestion de telles catastrophes.

Face au bilan humain redouté, aux épidémies qui menacent, au manque d’eau et de nourriture, à l’ampleur des destructions, les habitants de Mayotte, quelle que soit leur origine, doivent pouvoir compter sur la solidarité totale de la Nation et l’île devenir « grande cause nationale ».

Par ailleurs, nous rappellerons au Premier ministre notre exigence d’un changement profond de cap politique et notre demande que sa déclaration de politique générale soit soumise au vote de confiance de l’Assemblée.

Nous réaffirmerons clairement notre opposition ferme à tout Gouvernement qui poursuivrait les politiques socialement et écologiquement injustes pour les Françaises et les français et délétères pour le pays.

Nous demanderons au Premier ministre de ne pas utiliser le 49-3, y compris dans la construction du futur budget, afin de redonner tout son rôle au Parlement, en plaçant chaque groupe face à ses responsabilités pour défendre les mesures indispensables au changement attendu.

Dans ce cadre, nous rappellerons notre attachement indéfectible à l’abrogation de la réforme injuste des retraites, à l’indexation des salaires et des pensions sur l’inflation, à des mesures pour mettre fin à l’hémorragie industrielle en cours dans notre pays, à des moyens pour les services publics, pour les territoires dits d’Outre-mer, les collectivités, pour la baisse du prix de l’énergie et une action diplomatique plus forte en faveur de la Paix.

Conformément au mandat reçu de nos électrices et électeurs nous continuerons de porter des solutions concrètes aux priorités et aux difficultés de nos compatriotes.

Paris, le jeudi 19 décembre 2024

Cécile Cukierman, sénatrice communiste et coprésidente du groupe CRCE-K

Stéphane Peu, député communiste,

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF