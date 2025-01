Pour garantir l’accès aux savoirs, abroger Parcoursup

Depuis plusieurs années, la plateforme Parcoursup impose à notre jeunesse un système de sélection drastique et discriminant. En 2023, ce sont 85 000 lycéennes et lycéens qui ont été laissés sur le carreau, sans aucune place dans l’enseignement supérieur. Ce bilan est inadmissible et dénoncé par la mobilisation lycéenne prévue ce jeudi 16 janvier.

Parcoursup, loin de répondre aux besoins des jeunes et de notre système éducatif, aggrave les inégalités sociales et territoriales, accentue la crise de l’enseignement supérieur public, et ouvre un boulevard aux intérêts privés.

Face à ce constat alarmant, le Parti communiste français appelle à l’abrogation de Parcoursup, symbole d’une politique qui tourne le dos à l’égalité républicaine.

Parcoursup accentue les fractures sociales déjà criantes en France. Les capacités d’accueil des universités publiques, insuffisantes depuis des années, sont aujourd’hui dans un état critique, avec 4 universités sur 5 en déficit. Les élèves les plus précaires, moins accompagnés, sont laissés à l’abandon dans un système complexe en l’absence d’un véritable service public d’orientation. Les élèves de terminale peinent à formuler des choix éclairés et les enseignants, déjà débordés, ne disposent pas des moyens nécessaires pour les accompagner. Ce manque criant de soutien a conduit à une explosion des réorientations et à une multiplication des parcours subis, loin des aspirations initiales.

Ce système pèse lourdement sur les personnels enseignants avec des milliers de dossiers à examiner, classer et éliminer. Cette tâche titanesque détourne les enseignants de leurs missions pédagogiques essentielles. Par ailleurs, en exacerbant les logiques de concurrence entre établissements et entre formations, Parcoursup fragilise l’équilibre de notre système universitaire et met en danger la diversité des formations proposées. Il dissimule également la réalité de la sous-dotation structurelle de l’enseignement supérieur et de la recherche. Alors que la France connaît une troisième massification étudiante, avec près de 3 millions d’étudiants attendus en 2026, les moyens alloués à nos universités n’ont pas suivi, entraînant une dégradation continue des conditions d’études et de travail.

Enfin, Parcoursup ouvre un boulevard à l’enseignement supérieur privé. En abandonnant des milliers de jeunes, le gouvernement laisse ce secteur lucratif capter une part croissante des étudiants. Aujourd’hui, plus d’un quart des jeunes suivent leurs études dans le privé, au prix de frais exorbitants. Ce phénomène, inédit dans son ampleur, remet en cause les principes mêmes d’un service public de l’éducation accessible à tous. Nous affirmons avec force que l’éducation ne doit pas être une marchandise et que l’avenir de notre jeunesse ne peut dépendre de sa capacité à payer des formations privées ou à naviguer dans un système profondément inégalitaire.

Le Parti communiste français s’engage à défendre un enseignement supérieur public, accessible et de qualité, à la hauteur des aspirations et des besoins de notre société. Ensemble, construisons un service public d’éducation et d’orientation ambitieux, au service de l’avenir de toutes et tous.

Parti communiste français

16 janvier 2025