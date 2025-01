Affronter le capital

Toute l’équipe de Communistes vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année, de santé, de bonheur personnel et de succès dans nos combats communs.

L’année 2025 s’ouvre avec une offensive du capital sans précédent en France, en Europe et dans le monde. En témoigne la guerre commerciale que s’apprête à intensifier Donald Trump et les guerres en cours, les immenses difficultés de l’économie allemande, les plans de licenciements qui se multiplient ici en France, en particulier dans l’industrie.

Nous sommes aux côtés des travailleurs, en défense de leur emploi et de leurs conditions de travail, et surtout à l’offensive pour porter avec eux un changement profond de politique et relever les défis du siècle. Construire la paix, révolutionner la production et sécuriser l’emploi, organiser la planification écologique, conquérir de nouveaux pouvoirs d’interventions des salariés, réorienter l’utilisation de l’argent, voilà le chemin original que proposent les communistes.

Fort de cette ambition, fort de la feuille de route adoptée à l’issue de notre conférence nationale du 14 décembre dernier, nous pouvons entrer avec confiance et détermination dans cette année 2025.

Il y a un triple piège à éviter.

Le premier serait de se résigner, de croire que le changement est impossible, que la bataille est trop dure face à l’offensive du capital, au poids de l’extrême droite, à la faiblesse de la gauche. Les seuls combats perdus d’avance sont ceux que l’on ne mène pas. Le deuxième serait de donner l’illusion qu’il y a quelque chose à attendre du nouveau gouvernement du pays, rien ne nous sera donné que nous n’aurons arraché par les luttes, l’intervention des salariés, du peuple. Le troisième serait de penser qu’une présidentielle anticipée ou une nouvelle législative pourrait régler les difficultés du pays.

En 2025, il n’y aura pas de raccourci, nous avons une immense bataille politique et idéologique à livrer contre le capital avec notre parti - que nous devons renforcer -, avec tous les militants et militantes, parmi lesquels nos nombreux élus locaux et nos parlementaires qui, toutes et tous, tiennent la République debout.

Faisons de 2025 une grande année de lutte, de campagne pour l’industrie et les services publics. Faisons de 2025 une année de combat contre l’extrême droite, d’approfondissement de notre projet communiste pour le peuple, pour la France, pour la paix, une année de préparation des prochaines échéances nationales et municipales.

Faisons de 2025 une année de débat fécond avec la classe travailleuse et les forces vives du pays, syndicales, associatives, forces politiques de gauche. Forts de nos idées, de notre projet, travaillons à dépasser les obstacles au sein de la coalition du Nouveau Front populaire qui empêchent la gauche d’être majoritaire.

En avant camarades, poing levé et main tendue !

Igor Zamichiei

Article publié dans CommunisteS, numéro 1024 du 8 janvier 2025.